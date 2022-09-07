نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الأساس المنزلي فونديشن طبيعي رائع لإخفاء عيوب البشرة بشكل مبهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم الأساس من المستحضرات التجميل الرائعة فهو يوضع لإخفاء عيوب البشرة وإعطائها لون موحد وجميل كما يساعد على التخلص من المشاكل التي تواجه البشرة أثناء وضع المكياج، وهو يستخدم للبشرة الجافة والعادية وهو من أنواع المكياج التي تجعل البشرة ناعمة ولامعة طول الوقت حتى نحصل على بشرة جميلة وجذابة، كما يعطي للبشرة لون طبيعي ويساعد على ترطيبها ويحميها من الجفاف، وهو رائع في تفتيح البشرة وشد التجاعيد مما يجعل البشرة تبدو أصغر سناً، كما يساعد على منح البشرة النضارة وللمعان مما يزيد من جمال وحيوية المراة، وطريقة صنع الكريم في البيت بسيطة للغاية وتسطيع الكثير من السيدات صنعته في المنزل بدل من شراء المستحضرات الأخرى التي لا نعرف مصادرها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الأساس المنزلي فونديشن طبيعي لإخفاء عيوب البشرة وشد التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الأساس المنزلي

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الكاكاو البودرة .

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقتين من جل الصبار.

ملعقة من كريم إيفا المرطب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأساس المنزلي فونديشن الطبيعي لإخفاء عيوب البشرة وهى كما يلي:-

نحضر طبق متوسط الحجم ونضع المكونات الجافة مع بعضا ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بإضافة المكونات السائلة ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام يشبه الكريم تماماً. نحضر علبة صغيرة ونضع الكريم ثم نقوم باستخدامه على البشرة يومياً حتى نجعل البشرة جميلة ونضارة. يفضل بعد استخدام الكريم يفضل الاحتفاظ به داخل الثلاجة حتى نحافظ على رطوبته.

نصائح عند وضع كريم الأساس المنزلي على البشرة

توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على بشرة جميلة ونضرة وهى كما يلي:-

نقوم بغسل الوجه وتنظيفه جيداً بالماء والصابون حتى نتخلص من الأتربة والأوساخ نهائياً.

كما يفضل وضع القليل من الكريم المرطب حتى نساعد على حماية البشرة من الجفاف.

يفضل توزيع الكريم على البشرة على هيئة نقاط صغيرة على الوجه والرقبة.

يفضل توزيع الكريم بواسطة قطعة من الاسفنج أو عن طريقة أصابع اليد.

بعد توزيع الكريم على البشرة يفضل وضع القليل من مساحيق التجميل والكحل حتى نجعل البشرة أكثر جمالاً.

فوائد كريم الأساس للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-