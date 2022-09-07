شوفي طريقتي في قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت …طريقة قلي الباذنجان بدون زيت ملعقة واحدة ضعيها على الباذنجان ومش هيشرب منك زيت

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عمر شويل - جدة طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت، يعد الباذنجان من أشهر أنواع الخضروات المعروفة والتي يتم تناولها في البيوت والمطاعم والمطبخ العربي يعتمد كثيراً على الباذنجان في عمل اشهي المأكولات التراثية العربية ، وتتنوع طرق طهي الباذنجان فيوجد من يقوم بسلقه في الماء وآخر يقوم بقليه وهو الأمر الأكثر شيوعاً ولكن تشرب الزيت من أكثر الأمور التي تسبب الضيق ولذا سنتعرف على وصفة لقلي الباذنجان بدون أن تتشرب كمية كبيرة من الزيت. طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت المكونات: حبة باذنجان

ملعقة واحدة من الملح

كمية من زيت القلي النقي طريقة التحضير: في البداية وبعد إحضار كل هذه المكونات يتم تقطيع الباذنجانة إلي شرائح صغيرة الحجم ويفضل أن يتم انتقاء باذنجان متوسطة الحجم.

وبعد ذلك يتم رش الملح على الباذنجان المقطع ويترك في مكان مشمس لبعض الوقت.

وقومي بتسخين الزيت جيدا وتأكدي من هذا الأمر وقومي بوضع قطع الباذنجان في الزيت الساخن وقلبيه لمدة من 6 إلي 8 دقائق حتى يظهر عليه لون القلي البني.

قومي بإخراج الباذنجان من الزيت وضعية في طبق عليه ورقة لكي تمتص اي زيت خارج مع الباذنجان وأخيرا يتم تقديمه على السفرة وتناوله بالهناء والشفاء. وصفة الخل والليمون لقلي الباذنجان بدون تشرب الزيت مكونات الوصفة: واحدة باذنجان متوسطة الحجم.

كوب من الخل.

ملعقتان من عصير الليمون الحامض.

و كوب من الماء.

كمية من زيت القلي. طريقة التحضير : قومي بوضع الماء في إناء مناسب وأضيفي له الليمون الحامض والخل.

يتم تقطيع الباذنجان إلي شرائح صغيرة ويتم نقع هذه الشرائح في الماء والخل والليمون لمدة نصف ساعة.

قبل أن يتم إخراج الباذنجان من الماء ويتم وضعه في مكان جيد التهوية لمدة ساعة.

قومي بتسخين الزيت جيدا ويتم وضع شرائح الباذنجان في هذا الزيت ونقوم بتقليب الباذنجان لمدة من 7 إلي 10 دقائق حتى نلاحظ لون القلي البني ظهر على الباذنجان.

يتم إخراج الباذنجان من الزيت في طبق به ورقة تمتص بقايا الزيت الخارج من عملية القلي ويتم تقديمه على السفرة وتناوله بالهناء والشفاء.

عند اختيار الباذنجان يتم اختيار الباذنجان المتوسط الحجم وذلك بسبب سلامة الألياف الموجودة به والتي تعمل على منع تشرب الزيت.

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