نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك خل وملح.. طريقة إزالة الشعر بالخل بدون ألم وتفتيح البشرة وتنعيمها وودعي الطرق التقليدية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن إزالة الشعر أمر هام لكل الفتيات فهو أهم مظهر من مظاهر اهتمام الفتاة بنفسها، إلا أنه يصعب على الفتيات استخدام مواد إزالة الشعر حيث أن أغلبها يحدث الآلام، والبعض الآخر يؤدي إلى حدوث الالتهابات، لذلك قررنا أن نساعدك ونخبرك بأهم طريقة لإزالة الشعر حيث نعرض عليك طريقة إزالة الشعر بالخل من خلال سطور المقال القادمة.

إزالة الشعر بالخل

هناك طرق كثيرة يمكنك استخدامها للتخلص من الشعر الزائد من الجسم إلا أن الخل هو الطريقة الآمنة لذلك، وإليك طريقة تحضير الطريقة فيما يلي:

المكونات

نصف كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من ملح الطعام.

ربع كوب من زيت الزيتون.

شفرة حلاقة؛ ويفضل أن تكون حريمي.

طريقة التحضير

في البداية عليك بوضع الخل الأبيض في طبق، وأضيفي إليه ملح الطعام وقلبي المكونات جيدًا.

قومي بغسل جسمك بالماء الدافئ جيدًا حتى يصبح جسمك رطبًا.

خذي كمية مناسبة من خليط الملح والخل، وادهني جسمك به أي المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

اتركي الخليط على جسمك لمدة دقيقة، ثم ابدئي في إزالة الشعر بكل بساطة بالطريقة

العادية باستخدام ماكينة الحلاقة، بحيث يمكنك تمرير الشفرة في اتجاه الشعر المراد إزالته.

استمري في ذلك حتى تنتهي من إزالة الشعر من جسمك بأكمله.

اغسلي جسمك سريعًا بالماء البارد، وحاولي ألا تستخدمي أي صابون أو شاور معطر.

الآن اتركي جسمك يهدأ قليلًا ثم قومي بدهن جسمك بأكمله بزيت الزيتون.

اتركي زيت الزيتون على جسمك حتى يصبح رطبًا، وحتى تهدأ الالتهابات.

قومي بغسل جسمك بماء دافئ حتى تتخلصي من زيت الزيتون من على جسمك.

في اليوم التالي استخدمي زيت الزيتون مرة أخرى لترطيب جسمك بطريقة عادية.

حتى تتخلصي من الشعر بشكل نهائي يمكنك تكرار استخدام الخل والملح مرة كل أسبوع.

في نهاية مقال إزالة الشعر بالخل فقد عرضنا عليكم طريقة بسيطة لعمل خليط لإزالة الشعر والتخلص منه بشكل نهائي، وعليك الالتزام بالنصائح التي عرضناها عليكم حتى لا تصيب جسمك بالالتهابات، والتزمي باستخدام الخليط مرة كل أسبوع لتتخلصي نهائيًا من الشعر.