نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنـــأ.. تحذيرات من التعب بعد الأكل توجه الى طبيب قلب على الفور في المقال التالي

عمر شويل - جدة “هنـــأ.. تحذيرات من التعب بعد الأكل توجه الى طبيب قلب على الفور كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال الساعات الاخيرة من خلال تصريحات هامة، عن بعض التفاصيل التي تتعلق بخطورة الشعور بالتعب الذي يعاني منه بعض الاشخاص وذلك بعد تناول الطعام، والذي قد اشار من خلال تصريحاته الهامة التي جاءت مبينه على دراسات علمية، والذي قد اشار إلى احتمالية أن يكون علامة تحذيرية على الإصابة بأمراض خطيرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز الحالات الخاصة بالتعب بعد الأكل والعلامات التي تدل عليها.

تحذيرات من التعب بعد الأكل

هناك بعض الاشخاص الذين يعانوا من تعب وارهاق كبير يظهر على الجسم بعد تناول الطعام مباشرة، وهي بعض الحالات التي قد تدل على بعض الاضرار الصحية التي تصيب الجسم، وفي هذا الاطار فقد صرح الطبيب موافي من خلال احد البرامج وهو برنامج “ربي زدني علمًا”، بأن الشعور بالتعب بعد الأكل مباشرة من قبل الاشخاص قد يكون دلطل على الإصابة بضيق الشريان التاجي عند بعض الأشخاص، وهي الحالة التي يجب الا يتم اهمالها ويتم التوجه الى الطبيب على الفور في هذه الحالة.

خطورة حالات التعب بعد الطعام

وقد اشار كذلك أستاذ طب الحالات الحرجة، أن عملية ضيق الشريان التاجي تعد واحدة من الاسباب الرئيسية التي جاءت السبب في الإصابة بالذبحة الصدرية، وقد اكد كذلك من خلال التصريحات التي ادلى بها على أن أعراضها ليست بالضرورة أن تأتي على هيئة ألم في الصدر، ولكن من الممكن أن يشعر المريض بالتعب والاختناق بعد الأنشطة الحياتية المختلفة أو يعاني من النهجان.

اسباب التعب مباشرة بعد تناول الطعام

وقد تابع كذلك الطبيب الى أن حالة فتق الحجاب الحاجز من الأمراض التي قد يكشف عنها أيضًا التعب بعد الأكل، وقد ناشد من خلال تصريحاته الهامة جميع الاشخاص بضرورة زيارة الطبيب المختص في حالة التعرض لهذه الاعراض التي قد نوه عنها، وذلك لكي يتم العمل على تحديد السبب الرئيسي على وجه الدقة بالفحوصات والتحاليل، مثل رسم القلب بالمجهود والقسطرة، ومن ثم الحصول على العلاج المناسب.