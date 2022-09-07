ماسك الفازلين والبيض هيغير بشرتك في ليلة واحدة

لو عايزة ماسك سهل وبمكونات بسيطة ومتوفرة في البيت وفي نفس الوقت نتيجته سريعة ، تابعي معانا السطور الجاية ، النهاردة هنشارك معاكم ماسك الفازلين والبيض للبشرة ، تعالوا نتعرف مع بعض على فوايده وطريقته.

فوايد الماسك:

– هيساعدك على التخلص علامات الشيخوخة والتجاعيد والخطوط الرفيعة.

– هيساعد على ترطيب البشرة.

– تقليل حجم مسام البشرة.

– تقليل ترهل الجلد.

– تفتيح البشرة.

ماسك الفازلين والبيض:

المكونات:

– صفار بيضة (لو بشرتك جافة), وبياض بيضة (لو بشرتك دهنية), وصفار بيضة مع 1 معلقة كبيرة من بياض البيض (لو بشرتك عادية).

– 1 معلقة صغيرة فازلين.

– ½ معلقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- في بولة ضيفي البيض حسب الجزء اللي هتستخدميه من البيضه ، وضيفي له الفازلين والليمون وقلبيهم مع بعض كويس جدا لحد ما الفازلين يندمج مع البيض وميبقاش فيه اي كتل.

2- دلوقتي الماسك جاهز للاستخدام ، هتحتاجي كيس بلاستيك من اللي بنستخدمه في المطبخ لتغليف الاكل ، اقطعي منه جزء واعملي فتحات للعين والانف والفم.

3- افردي الماسك على بشرتك ، وحطي فوقيه الكيس البلاستيك ، وسيبيه لمدة من 10 – 15 دقيقة.

4- بعد 15 دقيقة هاتي فوطة بليها بماية سخنة وحطيها فوق الكيس لمدة 2 – 3 دقايق.

5- بعدها شيلي الكيس البلاستيك ، ودلكي بشرتك بالراحة في حركات دائرية لمدة 2 – 3 دقايق.

6- اغسلي بشرتك بماية فاترة ، هتحسي بنتيجة فورية من اول مرة.

7- كرري الماسك ده على الاقل مرتين في الاسبوع.

طريقة الماسك بالفيديو:

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