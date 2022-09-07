ماسك الفازلين والبيض هيغير بشرتك في ليلة واحدة

لو عايزة ماسك سهل وبمكونات بسيطة ومتوفرة في البيت وفي نفس الوقت نتيجته سريعة ، تابعي معانا السطور الجاية ، النهاردة هنشارك معاكم ماسك الفازلين والبيض للبشرة ، تعالوا نتعرف مع بعض على فوايده وطريقته.
فوايد الماسك:
– هيساعدك على التخلص علامات الشيخوخة والتجاعيد والخطوط الرفيعة.
– هيساعد على ترطيب البشرة.
– تقليل حجم مسام البشرة.
– تقليل ترهل الجلد.
– تفتيح البشرة.
ماسك الفازلين والبيض:
المكونات:
– صفار بيضة (لو بشرتك جافة), وبياض بيضة (لو بشرتك دهنية), وصفار بيضة مع 1 معلقة كبيرة من بياض البيض (لو بشرتك عادية).
– 1 معلقة صغيرة فازلين.
– ½ معلقة صغيرة عصير ليمون.
طريقة التحضير والاستخدام:
1- في بولة ضيفي البيض حسب الجزء اللي هتستخدميه من البيضه ، وضيفي له الفازلين والليمون وقلبيهم مع بعض كويس جدا لحد ما الفازلين يندمج مع البيض وميبقاش فيه اي كتل.
2- دلوقتي الماسك جاهز للاستخدام ، هتحتاجي كيس بلاستيك من اللي بنستخدمه في المطبخ لتغليف الاكل ، اقطعي منه جزء واعملي فتحات للعين والانف والفم.
3- افردي الماسك على بشرتك ، وحطي فوقيه الكيس البلاستيك ، وسيبيه لمدة من 10 – 15 دقيقة.
4- بعد 15 دقيقة هاتي فوطة بليها بماية سخنة وحطيها فوق الكيس لمدة 2 – 3 دقايق.
5- بعدها شيلي الكيس البلاستيك ، ودلكي بشرتك بالراحة في حركات دائرية لمدة 2 – 3 دقايق.
6- اغسلي بشرتك بماية فاترة ، هتحسي بنتيجة فورية من اول مرة.
7- كرري الماسك ده على الاقل مرتين في الاسبوع.
طريقة الماسك بالفيديو:
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