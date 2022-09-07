نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخلص من رائحة القدمين الكريهة بأسهل الطرق.. نتائج فورية ونصائح ذهبية وانسي المشكلة للأبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن طرق التخلص من رائحة القدمين الكريهة تزامنًا مع دخول فصل الصيف حيث تتزايد حدة هذه المشكلة مع ارتفاع الحرارة، رائحة القدمين من أكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثيرون والتي ترجع للعديد من الأسباب أهمها عدم الاهتمام بنظافة القدمين الأمر الذي يسبب تراكم البكتيريا المسببة لهذه المشكلة.

التخلص من رائحة القدمين الكريهة

يعاني الكثيرون من هذه المشكلة المزعجة التي تسبب الضيق والحرج ولحسن الحظ هناك العديد من الوصفات الطبيعية القادرة على التخلص من هذه المشكلة نهائيًا بدلًا من استخدام الكريمات الصناعية المكلفة.

إزالة رائحة القدمين الكريهة ببيكربونات الصوديوم

يتميز بيكربونات الصوديوم بالعديد من الخصائص المضادة للبكتيريا، لتطبيق هذه الوصفة ينبغي إتباع التالي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

قشور البرتقال.

لتر من الماء الدافئ.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا في وعاء عميق.

بعد ذلك يتم نقع القدمين في هذا الخليط لمدة ربع ساعة على الأقل.

ثم نقوم بغسل القدمين بالماء ويراعى تجفيفها بمنشفة قطنية.

بينما يفضل المواظبة على هذه الوصفة يوميًا للقضاء على هذه المشكلة نهائيًا.

كيف تقضي على رائحة القدمين الكريهة بزيت اللافندر؟

زيت اللافندر من الزيوت العطرية المميزة القادرة على التخلص من البكتيريا، يمكن تطبيق هذه الوصفة عن طريق التالي:

المكونات

ملعقة من زيت اللافندر.

½ لتر من الماء الدافئ.

الطريقة

يفضل وضع مقدار زيت اللافندر على الماء الدافئ.

بعد ذلك نخلط المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

ثم نضع القدمين في الخليط السابق لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك يتم شطف القدمين بالماء.

كما أشار البعض إلى أن المداومة على هذه الوصفة تقضي نهائيًا على رائحة القدمين الكريهة.

حل مشكلة رائحة القدمين الكريهة بالملح والخل

يفضل البعض هذه الوصفة لنتائجها السحرية المذهلة، يمكن تطبيقها بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة تتمثل في التالي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الملح.

كوب من الخل.

لتر من الماء الدافئ.

الطريقة

أولا نخلط المكونات السابقة في وعاء عميق.

بعد ذلك نضع القدمين في الخليط لمدة 20 دقيقة.

ثم نشطف القدمين بالماء جيدًا.

وبهذا يكون قد تم التعرف على كيفية التخلص من رائحة القدمين الكريهة وذلك من خلال تطبيق بعض الخلطات والوصفات الطبيعية القادرة على مكافحة البكتيريا المسببة لهذه الرائحة الكريهة سواء باستخدام الملح والخل أو زيت اللافندر كما يمكن تطبيق وصفة بيكربونات الصوديوم المذهلة.