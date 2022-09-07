نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيبنالك وصفة من الأخر.. ملعقة واحدة من القرنفل ستجعل من حولك يتكلم عن جمال شعرك و طوله وكثافته في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرنفل لتطويل الشعر حيث يعد القرنفل من أهم المكونات الطبيعية للعناية بالشعر، والذي يشتهر بفوائده الجبارة للشعر وقد يدخل كمادة رئيسية في تحضير العديد من المستحضرات التجميلية للعناية بالشعر، وذلك نظراً لاحتوائه على العديد من المعادن مثل الفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم والحديد والمواد المضادة للأكسدة التي تحافظ على صحة الشعر، ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف على فوائد القرنفل للشعر ودوره في تطويل وتكثيف الشعر، بالإضافة لعرض طرق متعددة لتحضير خلطات مفيدة للشعر باستخدام القرنفل. القرنفل لتطويل الشعر يعمل القرنفل على زيادة تدفق الدم لبصيلات الشعر وإصلاح الشعر التالف، كما يساعد على تجديد الشعر ويجعله ينمو بشكل أسرع، وبالتالي يحمي الرأس من الصلع وتساقط الشعر، وكذلك يمنح الشعر الملمس الناعم واللمعان، وقد تعمل الألياف والمعادن الغنية به على تكثيف الشعر وتنعيمه وتقويته من الجذور، وأيضاً يعمل القرنفل على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس بصفة مستمرة، ويضيف رائحة جميلة للشعر ويمنع ظهور القشرة. القرنفل وزيت جوز الهند لتساقط الشعر نقوم بخلط قطرات من زيت القرنفل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا.

كما نقوم بفرد الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعة.

بينما نقوم بغسل الشعر من الفروة باستخدام شامبو ملائم للشعر.

وتكرر هذه الوصفة كل أسبوع وتلاحظين الفرق من منع تساقط الشعر وزيادة كثافته. القرنفل وزيت الفول السوداني لترطيب الشعر في البداية نقوم بخلط صفار بيضتين مع ربع كوب زيت فول سوداني.

كما نقوم بفرد الخليط على الشعر الجاف وتدليك فروة الرأس حتى أطراف الشعر بالخليط.

ونترك هذا الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر والبلسم لحين التخلص من رائحة البيض.

بينما نقوم بوضع 1/4 ملعقة من مسحوق القرنفل على ملعقة من زيت الفول السوداني ونقوم بدهن الشعر بها. خلطة القرنفل وماء الورد لتطويل الشعر في البداية نقوم بمزج فنجان صغير من زيت الخروع مع زيت الزيتون وزيت البرافين وماء الورد.

كما نضع عليهم مقدار فنجان صغير من القرنفل المطحون.

ونقوم بوضع كل المكونات في إناء على النار لتسخينه لمدة 5 دقائق.

وبعدها نتركه يبرد قليلاً ونفرد المزيج على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

بينما نتركه على الشعر لمدة 3 ساعات.

ونغسل الشعر بعد انتهاء المدة بالماء الدافئ والشامبو.

وينصح باستخدام هذه الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المطلوبة في وقت قصير.

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