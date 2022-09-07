نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو تعاني من الاسمرار والتجاعيد.. سكراب القهوة للوجه بمكونات بسيطة سيعيد للوجه نضارته لن تصدقي نفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم كثير من السيدات بعمل روتين خاص للعناية ببشرتهم باستمرار؛ مما يجعلهم يحتاجون إلى استخدام مواد بسيطة لا تكلفهم الكثير من المال حتى يداومون على العناية ببشرتهم؛ لذلك قررنا أن نقدم لكم بعض الطرق الخاصة بالعناية ببشرتك، وذلك من خلال عرض طريقة عمل سكراب القهوة للوجه فهي من المواد الآمنة للبشرة، وفي نفس الوقت غير مكلفة بالمرة.

سكراب القهوة للوجه

يعد سكراب البشرة واحد من أهم الخطوات اللازمة لعمل روتين العناية بالبشرة، ويمكنك استخدام سكراب القهوة كنوع بسيط من أنواع تقشير البشرة، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

نصف كوب من زيت جوز الهند.

ونصف كوب من السكر.

نصف كوب من النسكافيه سريع الذوبان.

طريقة التحضير

ضعي وعاء على النار الهادئة، وضعي به زيت جوز الهند وقلبيه حتى يذوب تمامًا.

بعد التأكد من كونه أصبح سائلًا، قومي بإضافة السكر عليه وقلبي جيدًا.

أضيفي النسكافيه، واستمري في التقليب حتى تمام الذوبان.

ارفعي الخليط من على النار.

ضعي السكراب في علبة محكمة الغلق.

بللي وجهك أو جسمك بالماء الدافئ، ثم قومي بفرد السكراب عليه.

اتركي الخليط على المكان المراد تقشيره، ثم قومي بفرك وجهك بحركات دائرية.

أما جسمك فعليك أن تستخدمي ليفة مغربية في فركه، ولكن بعد التأكد من جفاف السكراب على المكان.

بعد ذلك عليك بالتخلص من السكراب من على المكان بالماء الفاتر.

اغسلي المكان بالشاور جيدًا.

يمكنك استخدام نوع مرطب متوفر لديك على المكان، أو ادهني جسمك بالقليل من زيت الزيتون.

كرر استخدام سكراب القهوة مرات عديدة، ويمكنك استخدامه قبل كل مرة استحمام للحصول على نتيجة جيدة.

فوائد سكراب القهوة

يستخدم سكراب القهوة للاستخدامات التالية:

التخلص من الجلد الميت من على البشرة.

يساعد في تجديد خلايا الجلد لما به من مضادات أكسدة.

التخلص من التجاعيد المتواجدة بالجلد، والتخلص من الخطوط الرفيعة بالبشرة.

في نهاية مقال سكراب القهوة للوجه فقد عرضنا عليكم طريقة سكراب مع إضافة المواد التي تساعد على زيادة ترطيب البشرة، وتعزيز فائدة السكراب، كما عرضنا عليكم أهم الفوائد التي تحصل عليها البشرة بعد استخدام سكراب القهوة.