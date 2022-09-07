نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخلص من زفارة الدجاج نهائياً.. بمكونات بسيطة وفرحي أسرتك بفراخ تحفة بدون زنخة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتساءل ربات البيوت عن طرق التخلص من زفارة الدجاج باعتبارها إحدى المشاكل الأساسية التي تواجه الكثيرون، تنظيف الدجاج هو أول خطوة في إعداد طبق شهي ومميز من الدجاج وذلك للتخلص من الروائح القوية الكريهة وبقايا الدم والدهون العالقة لذا وجب التنويه عن أفضل وأسرع الطرق المتبعة للقضاء على هذه الروائح المزعجة.

التخلص من زفارة الدجاج

تواجه الكثير من ربات البيوت مشكلة رائحة الدجاج الغير مستحبة، ولحسن الحظ هناك بعض المكونات المنزلية البسيطة التي تساعد في القضاء على هذه المشكلة نهائيًا.

الطريقة الأولى

طريقة مثالية للتخلص من رائحة الدجاج القوية وذلك من خلال إتباع التالي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقتان من الدقيق الأبيض.

½ كوب من الخل الأبيض.

الطريقة

في البداية ينبغي غسل الدجاج أكثر من مرة بالماء الصافي.

بعد ذلك نضع الدجاج في وعاء عميق ونضيف إليه مقدار كل من الملح والدقيق الأبيض.

ثم نفرك الدجاج بهذا الخليط من جميع الجهات جيدًا.

بعد ذلك نشطف الدجاج للتخلص من بقايا الخليط من الداخل والخارج.

بينما للتأكد من التخلص من الروائح الكريهة نهائيًا يفضل نقع الدجاج في محلول مكون من الماء والخل الأبيض لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نشطف الدجاج بالماء الصافي مرة أخرى وبهذا يكون الدجاج جاهز للطهي.

الطريقة الثانية

تساعد هذه الطريقة في التخلص من رائحة الدجاج الكريهة، وهي كالتالي:

المكونات

عدد 2 حبة من الطماطم.

¼ كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من الخل الأبيض.

3 ملاعق من الملح.

ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة

أولا نشطف الدجاج بالماء جيدًا.

بعد ذلك نعصر الطماطم ثم نضيف إليها الليمون والملح وتخلط المكونات مع بعضها جيدًا.

ثم نفرك الدجاج بالخليط السابق من جميع الجهات.

بعد ذلك نغسل الدجاج بالماء الصافي جيدًا للتخلص من بقايا الخليط.

ثم نقوم بعمل محلول مكون من مقدار من الخل الأبيض وزيت الزيتون والملح وعصير الليمون والماء.

بعد ذلك يتم نقع الدجاج في هذا الخليط الجبار لمدة ربع ساعة ثم تشطف الدجاج بالماء جيدًا من جميع الجهات.

في نهاية مقال التخلص من زفارة الدجاج حيث تم التعرف على العديد من الطرق المنزلية البسيطة القادرة على التخلص من روائح الدجاج الغير مستحبة باستخدام مكونات منزلية بسيطة متوفرة في البيت.