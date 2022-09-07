نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الطاسة السريعة في 10 دقائق بدون فرن بمكونات اقتصادية ببيضة واحدة وخطوات سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة الطاسة السريعة في 10 دقائق، هناك الكثير منا الذين يحبون تناول الحلويات الخفيفة والسريعة في منتصف الليل أو في المناسبات وتجمعات الأصدقاء، ومن أحلى الحلويات الخفيفة والسريعة جداً التي يمكنك تحضيرها من المنزل بخطوات بسيطة وبمكونات اقتصادية ومتوفرة في جميع المنازل هي كيكة الطاسة السريعة بدون فرن، حيث تعد هذه الطريقة للكيك من أسرع وأسهل أنواع الكيك التي لا تحتاج تكلفة او مجهود في تحضيرها مثل الكيكة العادية، ويمكنك تحضيرها بأكثر من نكهة سواء بالكاكاو أو بالفانيليا، ولكننا أردنا أن نقدم لكم طريقة عمل كيكة الطاسة السريعة بالشوكولاتة بإضافة بيضة واحدة فقط خلال 10 دقائق ستحضرين كيك هش وخفيف وطرية مثل الجاهز.

مكونات كيكة الطاسة

3/4 كوب دقيق.

ربع كوب زيت.

3 ملاعق كاكاو.

نصف كوب حليب.

بيضه.

ربع كوب سكر.

ملعقة كبيرة فانيلا.

باكيت بيكنج باودر.

طاسة غير قابلة للالتصاق حجم 20 سم.

صوص الشوكولاتة

نصف كوب حليب.

ربع كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

ربع كوب زيت.

رشة من الفانيليا.

طريقة تحضير كيكة الطاسة السريعة

من اسهل انواع الكيك التي يمكنك تحضيرها خلال 10 دقائق فقط هي كيكة الطاسة السريعة بالشوكولاتة بدون فرن في الطاسة، كما أنها من الطرق السريعة و الاقتصادية وجميع مكوناتها متوفرة في جميع المنازل بإضافة بيضة واحدة فقط، يمكن تحضيرها بنكهات كثيرة بالشوكولاتة أو بالفانيليا كما تفضلين، وسنقدمها لكم كيكة الطاسة السريعة بالشوكولاتة والطريقة هي:

في البداية نأتي بوعاء ونقوم بوضع حبه البيض ثم نضيف الفانيليا.

نضرب البيض مع الفانيليا جيدا مع بعضهم حتى يتغيير لون البيض إلى اللون الفاتح.

بعد ذلك نقوم بإضافة الكاكاو والزيت ونضربهم مع الزيت جيدا بالمضرب اليدوي لكى يذوب الكاكاو مع الزيت والبيض.

ثم نضيف السكر الأبيض ونخلطه مع المكونات جيدًا حتى يذوب السكر (يفضل أن يكون السكر ناعم لكى يذوب مع المكونات بشكل أسرع).

بعد ذلك بشكب تدريجي نضيف الدقيق والبيكنج بودر مع تقليب المكونات جيداً حتى يذوب الدقيق مع الخليط تماما.

نأتي بالطاسة الغير قابلة للالتصاق ونقوم بتوزيع القليل من الزيت أو الزبدة بداخلها.

نسكب خليط كيكة الطاسة في الطاسة ونساوي وجه الكيك.

ثم نقوم بوضع الطاسة على نار هادئة جدًا و نغطي الطاسة جيدا ونترك الكيكة على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نرفع كيكة الطاسة السريعة من على النار ونتركها حتى تهدأ لمدة دقيقتين ثم نرفع الغطاء من عليها ونقوم بوضع صوص الشوكولاتة على وجه الكيك ثم تقطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة