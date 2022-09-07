نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر ومبيض صاروخي لتبييض وتقشير الركب والأكواع وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة غالبًا ما يكون المرفقان جزءًا مهملاً من الجسم فهو يتعرض للأسمرار بسبب الطقس القاسي، والتعرض لأشعة الشمس، والاستحمام المفرط أو الميل والانحناء المتكرر يمكن أن يؤدي إلى تراكم الجلد الداكن والمتقشر أكثر سمكًا، إذا تُركت هذه البقع الجافة دون علاج ، فإنها تصبح أحيانًا متهيجة أو مؤلمة، قد تشعر برغبة في تغطية ذراعيك بقمصان طويلة الأكمام لإخفاء المشكلة، ولكن مع القليل من المثابرة، يمكنك التخلص من تلك البقع الغامقة بوصفات طبيعية منزلية. خلطة تبييض البقع الداكنة من الأكواع والركب افركي الركب والأكواع برفق باستخدام منشفة أو لوفة أو إسفنجة في كل مرة تستحم فيها لكن لا تفركي بقوة، لأن الأكواع الجافة والملطخة قد تتشقق أو تنزف، إذا كان مرفقيك خشنًا وجافًا للغاية، انقعهما في خليط من الماء الدافئ والحليب لمدة 30 دقيقة قبل الاستحمام.

قشري تلك المنطقة الداكنة بمنتج لا يحتاج إلى وصفة طبية يحتوي على حمض ألفا هيدروكسي أو حمض الساليسيليك على الأقل أسبوعيًا، ولكن ليس أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، قومي بتدليك المنتج برفق في مرفقيكي، باستخدام حركات دائرية، ثم اشطفه جيدًا.

ثم ضعي كريم ترطيب كثيف يحتوي على زيت الأفوكادو أو زبدة الشيا على مرفقيكي كرري وضعه قبل النوم وكلما دعت الحاجة طوال اليوم. وصفة الزبادي والخل لتبييض الركب والأكواع قومي بمزج ملعقة من الزبادي والخل جيداً للحصول على خليط متماسك.

ثم ضعيه على المنطقة واتركيه حتي يجف.

ثم قومي بفرك الخليط وشطفه بالماء.

كرري الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع. طريقة ترطيب الجلد الخشن في الجسم والساقين ارغى االساقين باستخدام منظف مرطب، إذا كنت ترغب في ذلك ، أضف قطرة أو قطرتين من زيت النعناع العطري إلى منظفك للحصول على نتيجة أفضل.

بللي ليفة ثم افركي هذه المنطقة لدقيقة أو دقيقتين على كل ساق، استخدمي حركات دائرية صغيرة وضغط معتدل.

اشطفي رغوة الصابون من ساقيكي بالماء الدافئ، ثم قومي بتجفيفها بمنشفة ناعمة.

ضعي كريم أو لوشن مرطب غني قومي بتدليك الساقين لمدة دقيقة أو دقيقتين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقشر ومبيض صاروخي لتبييض وتقشير الركب والأكواع وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.