نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن.. احلى فطائر محشية سريعة فى الطاسة بالطريقة التركية الخطيرة مش هتبطلى تعمليها من جمالها موفرة وقطنية وهشة فى 3 دقائق للفطار او العشاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدون فرن.. احلى فطائر محشية فى الطاسة ، فطائر الطاسة بدون فرن نقدمها لك اليوم على الطريقة التركية التي لن تتطلب تشغيل الفرن لديك، فهذه الأيام تتسم بالحر الشديد ولا تتحمل كثيرات من ربات البيوت حرارة الفرن الإضافية كما أن الوصفات التي تتطلب تشغيل الفرن عموما تصبح أثقل على النفس لدى ربة المنزل في إعدادها، لذلك تتجنب كثير من السيدات عمل الفطائر ولكننا اليوم سنقوم بمنحك كيفية جديدة لصنع الفطائر التركيه بدون فرن.

بدون فرن.. احلى فطائر محشية فى الطاسة

لتجهيز تلك الفطائر جهزي المكونات التالية:

أربع معايير من الدقيق أو حوالي كيلو إلا ربع.

ملح.

خميرة.

سكر.

زيت.

مياة دافئة.

طريقة تحضير فطائر الطاسة بدون فرن

مثل أي عجينة معروفة مسبقا ستبدأي أولًا بوضع الخميرة والسكر مع بعضهم في ماء الدافئ في وعاء منفصل ثم الانتظار عليها لبعض الوقت.

ناخذ بعدها وعاء آخر واسع ونضع فيه الدقيق مع الملح والسكر ونقلبهم.

نبدأ بإضافة الماء والسكر والخميرة بعد ما اختمرت على الدقيق والتقليب ثم إضافة بعض الماء الدافئ مع استمرار التقليب.

نضيف الزيت ولكن ليس بكمية كبيرة، أقصاها كوب إلا ربع فقط، ونستمر في مزج العجينة حتى تتحول إلى عجينة لا تلتصق لا باليد ولا بالوعاء ونجدها في نفس الوقت متماسكة ويمكن تشكيلها.

يجب ترك العجينة لبعض الوقت ليحدث لها تخمر وتزداد في الحجم.

ثم نفرد العجينة على الطاولة بالنشابة بحيث نجعلها رقيقة.

نقطع العجينة على هيئة دوائر بالحجم المطلوب.

بعد ذلك نضع عليها الحشوة في المنتصف ونغلق عليها الفطيرة سواء نصفين أو نجعلها مدورة كما هي ثم نفردها مرة أخرى فردا خفيفا بالنشابة.

بعد ذلك نحضر مقلاة واسعة ونقوم بدهنها بالزيت ونضعها على شعلة هادئة إلى متوسطة.

نقوم بتسوية العجينة على كل وجه مرة حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للأكل.

حشوة فطيرة الطاسة التركية

تتميز هذه الفطائر بإمكانية إضافة أي حشو إليها سواء كانت حشوة حلوة أو حادقة ويمكنك حشوها بالتالي: