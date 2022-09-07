نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي ملكة جمال.. كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة ونفخ وتوريد الخدود من أول استعمال لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة، تتعرض بشرة الغالبية العظمى من السيدات والفتيات للاسمرار وتكوين البقع الداكنة وخاصةً في فصل الصيف، نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة، بما يؤثر على شكل البشرة، ويجعلها غير موحدة اللون، وقد أثبتت التجارب أن الخميرة تساهم في تفتيح البشرة، وعلاج التصبغات والبقع الداكنة، نظراً لاحتوائها على نسب عالية من مضادات الأكسدة، بما يعمل على توحيد لون البشرة، ويظهرها بمظهر صحي وناعم وجذاب. كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة المكونات ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي بإضافة السكر مع الخميرة الجافة في وعاء واحد كبير الحجم.

ثم قومي بإضافة عصير الليمون وزيت الزيتون إلى الخميرة والسكر، ثم قلبي المكونات السابقة معاً، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

اتركي الماسك لمدة ربع ساعة حتى يختمر الماسك تماماً.

قومي بتنظيف بشرتك جيداً بالماء والغسول المناسب أو الماء والصابون.

ابدئي بتوزيع الماسك على بشرتك أو المناطق التي ترغبين في تفتيحها.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة تتراوح من (15- 20 دقيقة)، أو حتى يجف تماماً.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر والغسول المناسب، ثم الماء البارد لإغلاق مسامات البشرة.

وأخيراً قومي بترطيب بشرتك باستخدام نوع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

قومي بتكرار الوصفة مرتين أو 3 مرات في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة الخميرة والعسل لتفتيح البشرة ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

بيضة واحدة. طريقة التحضير نقوم بإضافة الخميرة الجافة إلى الحليب الدافئ في وعاء واحد مناسب الحجم، مع تقلبيهما جيداً، حتى تذوب الخميرة تماماً.

نترك الخميرة مع الحليب لمدة ربع ساعة، حتى يختمر الخليط جيداً.

ثم نضيف باقي المكونات السابقة إلى خليط الخميرة والحليب الدافئ، مع التقليب المستمر، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

قومي بتوزيع الخليط الناتج على بشرتك، واتركيه لمدة ثلث ساعة.

ثم اشطفيه بالماء الفاتر والغسول المناسب.

وأخيراً رطبي بشرتك بنوع كريم أو سيروم مناسب لنوع بشرتك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتبقي ملكة جمال.. كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة ونفخ وتوريد الخدود من أول استعمال لن تصدقي النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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