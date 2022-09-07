نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة كالبدر المنير.. تقشير الوجه بالقهوة والسكر لخدود موردة بدون بقع أو تصبغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أجل العناية بالبشرة تحتاجين إلى نوع مقشر قوي، فإن كنت لا تفضلين شراء مقشر لوجهك يمكنك أن تستخدمي نوع مقشر طبيعي، كما يمكنك أن تحضريه بيديك وذلك من خلال استخدام مواد متوفرة في منزلك، فمن منا لا يمتلك في منزله السكر والقهوة؟؛ لذلك نقدم لكم أفضل طريقة لعمل تقشير الوجه بالقهوة والسكر بكل بساطة.

تقشير الوجه بالقهوة والسكر

إن استخدام السكر مع القهوة لتقشير البشرة هو الحل الأمثل؛ لذلك نعرض لك طريقة تحضير هذا المقشر البسيط فيما يلي:

المكونات

أربعة ملاعق من القهوة المطحونة.

أربعة ملاعق مملوءة بالسكر البني.

أربعة ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

ضعي القهوة المطحونة في طبق عميق، وضعي عليه السكر البني وقلبيهم.

ضعي ملعقتين من زيت الزيتون على الخليط وابدئي في التقليب الجيد للمكونات.

اشطفي وجهك جيدًا بالماء الدافئ، ويمكنك شطف الأماكن الحساسة إن كنت تحتاجين إلى تقشيرها.

افردي مقشر القهوة على المكان المراد تقشيره واتركيه لمدة نصف ساعة.

في هذا الوقت ستجدين أن المقشر قد أصبح جافًا على الجلد.

في هذا الوقت ستجدين أن المقشر قد أصبح جافًا على الجلد. عليك في هذا الوقت البدء في تقشير الجلد بحركات دائرية؛ حتى تتخلصي من الخليط من على بشرتك.

اغسلي المكان بالماء البارد بشكل جيد وبالغسول، وتخلصي من المقشر من على جلدك.

الآن جففي وجهك جيدًا بالفوطة الناعمة.

ابدئي في دهن الجلد الذي قمتي بتقشيره بملعقتي زيت الزيتون، ودلكي بشرتك بشكل جيد.

اتركي زيت الزيتون على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم قومي بغسل المكان بالماء الدافئ.

يمكنك تكرار هذا المقشر من مرتين إلى ثلاثة مرات خلال الأسبوع؛ حتى تحصلي على بشرة ناعمة بيضاء في أقرب وقت ممكن.

إن استخدام هذا المقشر سيجعل وجهك مشرقًا؛ حيث يساعدك في التخلص من الجلد الميت الداكن.

في نهاية مقال تقشير الوجه بالقهوة والسكر فقد أوضحنا لكم طريقة سهلة وغير مكلفة لعمل مقشر لبشرتك باستخدام مواد فعالة؛ حيث أن استخدام القهوة يساعد على تقشير البشرة وجعلها أكثر نضارة لما تحتويه من فيتامينات ومضادات أكسدة، لذلك عليك الإلتزام باستخدام هذا المقشر باستمرار للحصول على بشرة أكثر إشراق.