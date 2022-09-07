بالمقادير المظبوطة.. خبز التورتيلا الرائع الطري اسرع واسهل خبز طعمة لذيذ وهش وخفيف باسرار المخابز لكل أنواع السندوتشات

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عمر شويل - جدة بالمقادير المظبوطة.. خبز التورتيلا الرائع الطري ، خبز التورتيلا من أشهر أنواع الخبز التي تقبل عليها الأسر المصرية بالرغم من أن أصوله كانت في بلاد الشام بعدما انتقل من أميركا الجنوبية إليها، حيث أنه يتميز بكونه رقيق، كما أن طعمه مناسب للحشوات الحادقة أو الحلوة، كما يمكنك صنعه في أي مناسبة وحشوه بأي حشوة تريدينها وبالتالي تتمكني من الاستمتاع بطعمه وبتناوله في كافة الأوقات ومن خلالنا اليوم ستتعرفي على الطريقة السليمة لصنع خبز التورتيلا أو كما يطلق عليه الآن كريب، فتابعي معنا لتعلمي كيف تستفيدين منه.

بالمقادير المظبوطة.. خبز التورتيلا الرائع الطري

يمكنك صنع هذا النوع من المخبوزات خلال حوالي 40 دقيقة بدءًا من التحضير وحتى النضج التام، لذلك عليك أن تكوني جاهزة بالمقادير التالية:

كيلو إلا ربع دقيق.

ملح.

زيت.

مياه.

بيكنج بودر.

الخطوات:

احضري الإناء المناسب للعمل، ثم ابدأي بوضع الدقيق فيه.

أضيفي عليه البيكنج بودر، ثم امزجيهما برفق كي لا يتطاير الدقيق.

يأتي هنا دور الماء، ومع الإضافة حركي قدر ما تستطيعين، حتى تحصلي على عجينة لينة.

غطي العجين، ثم اذهبي لفعل شيء آخر، وعودي بعد حوالي 40 دقيقة.

خذي العجين لتقطيعه إلى قطع متساوية.

على سطح مغطى بالدقيق افردي قطع العجين واحدة تلو الأخرى باستخدام النشابة، وستحتاجي لطبقة رقيقة من العجين.

أحضري مقلاة غير قابلة للالتصاق، وضعيها على الموقد لتسخن ثم ابدأي بتسوية العجين فيها واحدة بعد واحدة.

يجب تسوية العجين من الجهتين، فتابعي حتى انتهاء الكمية وقدميه ساخن.

يمكنك حشو الخبز بأي نوع من الحشوات، فلا تترددي في أي لحظة عن حشوها بما تريدين.

نصائح لنجاح خبز التورتيلا

هناك بعض الأمور البسيطة التي يمكنك أن تنتبهي إليها لتتأكدي من نجاح هذا النوع من المخبوزات منها: