- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمقادير المظبوطة.. خبز التورتيلا الرائع الطري اسرع واسهل خبز طعمة لذيذ وهش وخفيف باسرار المخابز لكل أنواع السندوتشات في المقال التالي
عمر شويل - جدة بالمقادير المظبوطة.. خبز التورتيلا الرائع الطري ، خبز التورتيلا من أشهر أنواع الخبز التي تقبل عليها الأسر المصرية بالرغم من أن أصوله كانت في بلاد الشام بعدما انتقل من أميركا الجنوبية إليها، حيث أنه يتميز بكونه رقيق، كما أن طعمه مناسب للحشوات الحادقة أو الحلوة، كما يمكنك صنعه في أي مناسبة وحشوه بأي حشوة تريدينها وبالتالي تتمكني من الاستمتاع بطعمه وبتناوله في كافة الأوقات ومن خلالنا اليوم ستتعرفي على الطريقة السليمة لصنع خبز التورتيلا أو كما يطلق عليه الآن كريب، فتابعي معنا لتعلمي كيف تستفيدين منه.
بالمقادير المظبوطة.. خبز التورتيلا الرائع الطري
يمكنك صنع هذا النوع من المخبوزات خلال حوالي 40 دقيقة بدءًا من التحضير وحتى النضج التام، لذلك عليك أن تكوني جاهزة بالمقادير التالية:
- كيلو إلا ربع دقيق.
- ملح.
- زيت.
- مياه.
- بيكنج بودر.
الخطوات:
- احضري الإناء المناسب للعمل، ثم ابدأي بوضع الدقيق فيه.
- أضيفي عليه البيكنج بودر، ثم امزجيهما برفق كي لا يتطاير الدقيق.
- يأتي هنا دور الماء، ومع الإضافة حركي قدر ما تستطيعين، حتى تحصلي على عجينة لينة.
- غطي العجين، ثم اذهبي لفعل شيء آخر، وعودي بعد حوالي 40 دقيقة.
- خذي العجين لتقطيعه إلى قطع متساوية.
- على سطح مغطى بالدقيق افردي قطع العجين واحدة تلو الأخرى باستخدام النشابة، وستحتاجي لطبقة رقيقة من العجين.
- أحضري مقلاة غير قابلة للالتصاق، وضعيها على الموقد لتسخن ثم ابدأي بتسوية العجين فيها واحدة بعد واحدة.
- يجب تسوية العجين من الجهتين، فتابعي حتى انتهاء الكمية وقدميه ساخن.
- يمكنك حشو الخبز بأي نوع من الحشوات، فلا تترددي في أي لحظة عن حشوها بما تريدين.
نصائح لنجاح خبز التورتيلا
هناك بعض الأمور البسيطة التي يمكنك أن تنتبهي إليها لتتأكدي من نجاح هذا النوع من المخبوزات منها:
- استمرارك في عجن الدقيق حتى تعطي عجينة لا تلتصق ولا باليد ولا بالوعاء وإن وجدت أنها ما زالت تلتصق زودي الدقيق واستمري في العجن.
- لا تكوني عجولة في التعامل مع العجين بل اتركيه لمده 10 دقائق على الأقل حتى يخمر.
- لا تقسمي العجين إلى قطع كبيرة بل قطعيها إلى قطع صغيرة الحجم حتى تكون رقيقه حين فردها بالنشابة.
- يفضل استخدام زيت نباتي في تحميه الطاسة وفي الإضافة إلى العجينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالمقادير المظبوطة.. خبز التورتيلا الرائع الطري اسرع واسهل خبز طعمة لذيذ وهش وخفيف باسرار المخابز لكل أنواع السندوتشات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.