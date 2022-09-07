اتحداكى تلاقيها عند العطار.. السبع بهارات الهندية السرية الرائعة كنز فى مطبخك بدون تكاليف مش هتستغنى عنها ابدا فى اكلك ومش هتشترى الجاهزة تانى

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عمر شويل - جدة اتحداكى تلاقيها عند العطار.. السبع بهارات الهندية ، البهارات الهندية مصطلح يطلق على مجموعة من خليط بعض التوابل الهندية والتي يستخدمها الناس في العديد من المطابخ على مستوى العالم وهي تتمتع بطعمها الفريد وبقدرتها على تغيير مذاق الطعام للأفضل كما أنها من الأسباب الرئيسية لانتشار المطبخ الهندي في جميع أنحاء العالم وسنتعرف من خلال السطور التالية سنتعرف على كيفية عمل السبع بهارات في المنزل.

اتحداكى تلاقيها عند العطار.. السبع بهارات الهندية

يشتهر المبخ الهندي بالتوابل التي تمتزج سويًا لمنحك طعمًا فريدًا للوجبة، وبمكنك صنعها في منزلك بالطبع، وذلك باتباع الوصفة التالية.

المكونات:

الكزبرة الصحيحة.

الكمون (غير المطحون).

الفلفل الأسود.

الهيل (الحبهان).

مسحوق القرنفل.

طريقة عمل البهارات:

يتم تحميص كل المكونات السابقة على نار هادئة في مقلاة صغيرة.

نزع قشرة الهيل (الحبهان) والاكتفاء بالبذرة السوداء الداخلية.

طحن جميع المكونات السابقة بواسطة مطحن الخلاط حتى يصبح المزيج ناعماً.

يوضع بإناء زجاجي صغير ويؤخذ منه حسب الرغبة.

البهارات الهندية الجارام ماسالا

نوع من التوابل المنتشرة بشكل خاص في الهند، ولكنها تصنع بطريقة خاصة، ويتم صنعها من المكونات التالية:

ربع ملعقة من الفلفل الأحمر المطحون.

ملعقة صغيرة من الحلبة غير المطحونة.

ملعقة صغيرة من القرنفل.

كمية صغيرة من حبوب الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من الكمون.

ملعقتان من الكزبرة المجففة.

ورقتان من الكاري.

ثلاث أعواد كاملة من القرفة.

عشر حبات من الفلفل الأحمر المجفف.

طريقة عمل البهارات الهندية الجارام ماسالا:

ضعي أعواد القرفة مع أوراق الكاري في مقلاة مانعة للالتصاق على نار خفيفة.

أضيفي بقية المكونات تباعا مع التقليب المستمر.

استمري في تحميص البهارات في النهاية نضيف الفلفل الأحمر عليها ونستمر في التقليب.

نضع الخليط في وعاء زجاجي صغير ويتم الاحتفاظ به في مكان جيد التهوية و نأخذ منه حسب الرغبة.

بهارات الهندية للقهوة

المكونات:

الزعفران.

الزنجبيل المطحون.

القرنفل المطحون.

القرفة.

نصف كوب من الهيل (الحبهان) المطحون.

الطريقة:

طحن جميع التوابل السابقة في مطحنة القهوة والاحتفاظ بالخليط في مكان جيد التهوية.

البهارات الهندية لعمل المعمول

المكونات:

حبوب المحلب.

يانسون.

كمية مناسبة من حبوب الشمر.

القرفة المطحونة.

المستكة.

الطريقة:

طحن جميع المحتويات واضافته ملعقة كبيرة من هذا المزيج لكل واحد كيلو دقيق لعمل مخبوزات المعمول.