نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك ملح وعسل.. إليكِ طريقة تفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت بأقوى مقشر طبيعي للبشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل جربت مرة تقشير بشرتك؟ إذا كنت بالفعل قمت بتقشيرها هل النتيجة كانت مرضية؟ أحيانًا عند استخدام المقشر فإن نتائجه تكون غير مرضية لذلك نقدم لك المقشر الطبيعي الذي يمنحك بشرة رطبة ونقية من الشوائب والأوساخ، كما يساعدك هذا المقشر على تفتيح بشرتك، والتخلص من اللون الداكن بها؛ لذا عليك اتباع طريقة عمل مقشر طبيعي للبشرة، واصنعيه بيديك بكل بساطة.

مقشر طبيعي للبشرة

احصلي على نتائج تبهرك بعد استخدام للمقشر الطبيعي الذي تعدينه بيدك في المنزل، وذلك من خلال اتباع الوصفة التالية:

المكونات

خمسة ملاعق كبيرة من ملح الطعام.

ربع كوب من عسل النحل.

ملعقة من عصير البرتقال.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

عليك بوضع ملح الطعام في طبق عميق.

أضيفي إليه عسل النحل، ثم ضعي زيت جوز الهند عليهم وقلبي المكونات بشكل جيد.

اغسلي جسمك بالماء الدافئ، ولا تجففيه بل ضعي عليه المقشر وافرديه بالتساوي.

اتركي المقشر على بشرتك لمدة نصف ساعة، وستجدينه بدأ في الجفاف على بشرتك.

قومي بفرك المقشر من على وجهك بحركات دائرية، ومن على جسمك حاولي أن

تستخدمي ليفة مغربية وافركي جسمك بها.

ابدئي في التخلص من بقايا المقشر من على جسمك وبشرتك.

اغسلي جسمك بماء فاتر.

ضعي القليل من المرطب الخاص بك على بشرتك.

كرري استخدام المقشر مرتين كل أسبوع.

فوائد المقشر للبشرة

يمتاز المقشر الطبيعي المستخدم لبشرتك بما يلي:

يساعد في التخلص من الجلد الميت ويعزز نمو خلايا جديدة.

يعمل على ترطيب بشرتك ويمنحها نعومة فائقة.

يعمل على ترطيب بشرتك ويمنحها نعومة فائقة. يعمل على تفتيح مسام البشرة ليخرج ما بها من دهون ضارة وأوساخ.

يساعد على التخلص من مشكلة جلد الوزة التي تعاني منها العديد من السيدات.

يساعد في التخلص من الندوب الناتجة عن البثور.

يعمل على التخلص من اللون الداكن في البشرة.

في نهاية مقال مقشر طبيعي للبشرة فقد قدمنا لكم أفضل طريقة لصنع مقشر للبشرة يساعد على التخلص من الكثير من مشكلاتها، كما قدمنا لكم أهم الفوائد التي تحصل عليها بشرتك بعد استخدام المقشر؛ لذلك عليك الالتزام بعدد المرات التي تستخدم فيها المقشر.