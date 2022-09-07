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عمر شويل - جدة الجوافة من الفواكه الصيفية اللذيذة التي يحبها الجميع وهي غنية بالكثير من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، كما يمكنك أن تفريزها لتحضريها كنوع من العصائر الفريش في وقت غير أوانها، قدميها كسلطة فواكهه مع فواكه الموسم، أو يمكنك فعلها عصير ساده أو يمكنك أضافة الحليب الذي يعطي لها طعم خاص ومميز

أسماء الجوافة وأهم فوائدها الطبيعية المتنوعة بأوراقها لجميع الجسم

فهي عشق الكثير من الناس على مستوى العالم نظرًا لطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، ويمكن أن تؤكل الجوافة بشكل مباشر، أو يصنع منها مربى، أو عصير أو حلوى تتمتع الجوافة بفوائد عديدة حيث يستخدمون أوراقها في المستحضرات العلاجية وخاصة ادوية الكحة، تتمتع بفوائد عديدة منها تعمل على تقوية الجهاز المناعي، تقليل مخاطر الاصابة بالسرطان، تحتوي على أربع أضعاف محتوى فيتامين سي، جيدة لمرضى السكري، تعالج الأمساك، علاج رائع لعلاج الألم الأسنان.

فوائد الجوافة

تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مضاد جيد للالتهابات وقدرة قوية مضادة للجراثيم تحارب العدوى وتقتل الجراثيم، تعمل على إنقاص الوزن من خلال تنظيم عملية التمثيل الغذائي. تهدئة الأعصاب، تحسن نسبة الكوليسترول.

أنواع الجوافة

الجوافة البلدي.

الجوافة الهرم.

الجوافة المعمورة.

الجوافة النباتي.

الجوافة لكنو.

الجوافة سافيدا.

الجوافة الشتوية.

فوائد أوراق الجوافة للشعر

تمنع تساقط الشعر، عند إستخدام ماء الجوافة المغلي يساعد في السيطرة علي تساقط الشعر وعند تدليك فروة الرأس بهذا المحلول، يعزز من النمو الصحي لفروة الرأس، وتحتوي على عده فيتامينات مغذية للشعر مثل فيتامين ب3، ب 5، ب6 والتي تجعل البشرة تبدو متألقة، ويقوم فيتامين ب2 بإصلاح الخلايا.

فوائد الجوافة للحامل

تحتوي على فيتامين ج وهو مفيد جداً للحامل وهو أحد أكثر الفيتامينات، التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي داخل جسم الإنسان، أثناء فترة الحمل على وجه الخصوص، يساعد فيتامين ج أيضاً في التخلص من بعض الأعراض التي تتعلق بوجود مرض ما، مثل النزيف المصاحب لآلام اللثة والأسنان، والأعراض الأخرى المصاحبة للحمل.

فوائد الجوافة للتخسيس