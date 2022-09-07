نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطأ الكبير الذي يرتكبه كثير من الناس عند شرب القهوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة غالبًا ما يكون شرب القهوة طقسًا يجلب الطاقة والحيوية لمواجهة اليوم ومع ذلك فإن الإفراط في شربه يضر بصحتك، والقهوة مليئة بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذورالحرة المسؤولة عن شيخوخة الخلايا ومع ذلك، لا ينصح بالاستهلاك الزائد. ولهذا السبب من الضروري شربه بكميات معقولة للتمتع بفوائده الصحية وخلافًا للاعتقاد الشائع، فإن القهوة بعيدة كل البعد عن كونها ضارة بصحتك والأفضل من ذلك، أن هذا المشروب محفز ومنشط ويجب عدم إساءة استخدامه من أجل الحصول على الأفضل لجسمك ولهذا السبب يجب الحرص على شرب كمية معقولة من الكؤوس في اليوم حتى لا تعاني من الآثار السلبية.

كم عدد فناجين القهوة التي يجب أن تشربها يوميًا؟

سواء كانت قهوة سوداء أو قهوة طويلة أو إسبريسو قوي ، فإن هذا المشروب هو طقس للعديد من الطقوس التي تجلب الطاقة والمتعة طوال اليوم لا يزال من المهم شربه باعتدال للاستمتاع بهذا المشروب دون المساس بصحتك، استهلاك القهوة يمكن أن يكون مفيدًا للجسم تم إثبات ذلك من خلال هذه الدراسة المنشورة في المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة هذا البحث، بقيادة باحثين في جامعة كيونغ هي في سيول، كوريا الجنوبية، وقسم التغذية وعلم الأوبئة في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة في بوسطن، وهو يجمع 40 دراسة سابقة تبحث في العلاقة السببية بين الوفيات واستهلاك القهوة. قام العلماء بتحليل نتائج 4 ملايين مشارك. الخلاصة: استهلاك ما يصل إلى أربعة أكواب من القهوة يرتبط بانخفاض خطر الوفاة ، مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة حيث تؤكد الدراسة أن استهلاك ما يصل إلى 3 إلى 4 أكواب من القهوة يوميًا أمر معقول وإذا كانت القهوة مرتبطة بانخفاض خطر الوفاة مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربونها، فإن الأرقام تدعم هذا الاستنتاج العلمي وبحسب الباحثين فإن الاستهلاك المعتدل لهذا المشروب يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 17٪، واحتمال الوفاة بسبب السكري بنسبة 24٪ أجرى باحثون في جامعة إدنبرة ونشروا في المجلة العلمية BMJ تحليلًا تلويًا يؤكد أن شرب ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.، والخطأ الذي يرتكبه كثير من الناس هو الافراط الزائد في شرب القهوة يومياً والذي يضر الجسم.