نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر السكر الصاروخي لتفتيح وتقشير الركب والأكواع وإزالة البقع الغامقة في غضون دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الضروري أن نقوم بإستخدام المقشرات لتقشير مناطق معينة بالجسم ومن ضمن هذه المناطق هي منطقة الركب والأكواع فهذه المناطق يتراكم عليها خلايا الجلد الميتة وغير ذلك، وبسبب هذا يكون ملمس هذه المناطق خشن والجلد يكون سميك وكل هذا مزعج جدا لكل الفتيات لذلك يقومون بالبحث عن الأشياء التي تعمل على تقشير الركب والأكواع بشكل سريع وبطريقة طبيعية حتى لا يحدث لها أضرار جانبية، حيث توجد أنواع عديدة من الكريمات والمقشرات التي تساعد على ذلك فأن هذه الكريمات تباع في المحلات ويكون لها ماركات كثيرة وأسعار مناسبة وبجانب هذا تحتوي هذه الكريمات على مواد كيميائية فأن هذه المواد تتسبب في وجود آثار سلبية على هذه المناطق، أما بالنسبة لإستخدام المقشرات فيوجد منه نوعان منه الطبيعي ومنه الصناعي والذي يتوافر في معظم المحلات ولكنه لا يكون مناسب بسبب المواد الذي يتكون منه وكذلك يؤثر تأثير سلبي على الجلد، فمن الأفضل أن نلجأ إلى إستخدام المقشرات الطبيعية فيمكننا أن نقوم بعملها في البيت بطريقة سهلة وبمكونات طبيعية متواجدة في أي منزل. مكونات مقشر السكر والليمون لتقشير الركب والأكواع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند. طريقة عمل مقشر السكر والليمون لتقشير الركب والأكواع نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ثم قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند ويتم خلطهم مع بعض بشكل جيد ونقوم بوضع هذا المقشر على الركب والأكواع.

ونتركه على هذه المناطق لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد مرور هذا الوقت يتم غسلهم بإستخدام الماء الفاتر ثم نضع كريم مرطب عليهم.

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