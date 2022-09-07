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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الحليب اعملي فطائر الجبن اللذيذة بمكونات اقتصادية بجانب الشاي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد فطائر الجبن من المعجنات المحبوبة التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار حيث يمكن تناولها في أي وقت وبأي مكان، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل بدلا من شراء معجنات من الخارج، كما تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والحليب والبيض مع حشوة الجبن، ايضا يمكن تحضيرها في وقت قصير، ويمكن تناول هذه الفطائر بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر الجبن اللذيذة بطريقة بسيطة وإقتصادية في المنزل.
مقادير عمل فطائر الجبن
تحتوي فطائر الجبن على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- حبة من البيض.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- كوب من الماء الدافئ.
- ٦ أكواب من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت.
- مقدار ملعقة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخل
- نصف كوب من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الحليب.
للحشو
- جبن شيدر.
لدهن الوجه
- نصف كوب من الماء.
- ٤ ملاعق من دبس السكر.
- كوب من السمسم المحمص.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير فطائر الجبن بشكل ناجح وطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الحليب مع السكر والخميرة الجافة ونقلبهم جيدا، ثم نقوم بإضافة الماء مع التقليب ونتركها لمدة ١٠ دقائق حتى تتفاعل.
- بعد ذلك نقوم إضافة حبة البيض والزيت والزبدة ورشة الملح مع إضافة الدقيق بشكل تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية لا تلتصق باليد.
- نغطي العجين ونتركه حتى يخمر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة، بعد ذلك نقطع العجين إلى قطع صغيرة.
- بعد ذلك نفتح العجين ونقوم بحشوه بالجبن ثم نغلقها ونشكلها حسب الرغبة، ثم نضعها في دبس السكر المخلوط بالماء ثم السمسم المحمص.
- ثم بعد ذلك نرص الفطائر في الصينية ونتركها حتى ترتاح لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة.
- بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٩٠ درجة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي المحمر.
- نخرج المعجنات من الفرن ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم، وهنا نكون قد قدمنا أحلى فطائر بالجبن لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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