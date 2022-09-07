رجيم الشوكولاتة: طريقة لذيذة وسريعة لخسارة الوزن 7 كيلوغرامات في أسبوع واحد

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عمر شويل - جدة رجيم الشوكولاتة انه حلم الكثيرين يأكل الشوكولا كل يوم لانقاص الوزن ولكن الامر ليس بهذه البساطة في الحياة. لأنه، لا يتعلق بتذوق القليل من الشوكولاتة بين الوجبات أو الاستمتاع بفوندان لذيذ في المساء، ولكنعندما نقول “رجيم الشوكولاتة”، فإننا نعني برنامجًا غذائيًا صارمًا يدور فقط حول هذا المكون، في حين أنه معروف جيدًا بتحسين الحالة المزاجية وإثارة الشعور بالرفاهية، فإن هذا النظام الغذائي غير المعتاد سيجعلك تخسر 7 كيلوغرامات في أسبوع واحد!
ريجيم الشوكولاتة المناسبة لنظامك الغذائي
يجب أن تعلم أنه عندما تريد إنقاص وزنك بطريقة لا تصدق، يجب أن تكون لديك أعصاب قوية وإرادة حديدية وأن تتسلح بالكثير من الصبر. هذا النظام الغذائي ليس مناسبًا للجميع ومن الصعب جدًا تحمله إذا كنت ترغب في التخلص من بعض أرطالك الزائدة تمامًا ، كما يشير الخبراء ، فسوف يتطلب الأمر الكثير من الجهد.
مزايا وعيوب رجيم الشوكولاتة
الشكولاتة لها خصائص مميزة امضادة للإجهاد ومهدئة، مليئة بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم، من المعروف أن الشوكولاتة تعزز الدماغ، وتحسن الذاكرة، وتعزز الحالة المزاجية بالإضافة إلى ذلك ، لديها القدرة على زيادة مستويات هرمون السيروتونين، هرمون السعادة وبالتالي، وفقًا للمختصين فإن تناول 150 إلى 200 سعر حراري من الشوكولاتة يوميًا يجلب العديد من الفوائد للدماغ والجسم، وعلى عكس الأنظمة الغذائية الأخر، فإن الميزة الرئيسية لطريقة التخسيس هذه هي أنه يمكنك تناول الشوكولاتة بالفعل ومع ذلك ، في أذهان كثير من الناس، لا يختلط الطعام والشوكولاته ومع ذلك ، فمن الممكن تمامًا إنقاص الوزن إذا كنت تتناوله باعتدال وخاصة إذا قمت بالاختيار الصحيح لأنه من الواضح، إذا وضعت عينيك على الشوكولاتة البيضاء أو شوكولاتة الحليب ، فلا تتوقع أن تفقد جرامًا! يُنصح بطبيعة الحال بتفضيل الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو والتي لا تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم.
كيف يعمل ريجيم الشكولاتة
- يدعي مؤلفو طريقة التخسيس هذه أن فقدان الوزن يحدث بسبب انخفاض الشهية وزيادة الطاقة ، معززة بالتأثيرات المشتركة للشوكولاتة والقهوة حيث ثبت علميًا أن الكافيين ليس فقط مثبطًا للشهية، بل له أيضًا القدرة على حرق الدهون. وبالتالي ، فإنه يقلل من حجم الجسم ويعزز فقدان الوزن بشكل كبير للحصول على نتائج مرضية أكثر، تسمح بإنفاق طاقة أكبر. يكفي لإذابة بعض السعرات الحرارية!
- مدة رجيم الشوكولاتة أسبوع واحد. نظرًا لأن هذا برنامج صارم للغاية مليء بالمصاعب ، فلا تفكر حتى في إضافة يوم إضافي. عليك أن تأكل قطعة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم وتحرم نفسك من أي متعة تذوق أخرى يجب أن تكون القهوة جزءًا من هذا النظام الغذائي لتغيير النكهات ، يمكنك إضافة الحليب منزوع الدسم إلى قهوتك، ولكن بدون سكر.
- من ناحية أخرى ، يجب أن تشرب الكثير من الماء، على الأقل 1.5 لتر يوميًا. خطط لراحة لمدة ساعة على الأقل بين شرب الماء وتناول الشوكولاتة.
- خطط لراحة لمدة ساعة على الأقل بين شرب الماء وتناول الشوكولاتة. بصرف النظر عن القهوة والماء ، يجب ألا تشرب أي شيء آخر.
كيف تختار الشوكولاتة المناسبة لنظامك الغذائي
بعض الناس يحبون الشوكولاتة وييأسون من عدم تناول الكثير منها كما يريدون لأنه في كل مكان ، سواء على الإنترنت أو في المجلات أو على شاشات التلفزيون ، يتم تحذيرنا من تناولهم للسعرات الحرارية العالية. ولهذا يجب تناوله باعتدال، كل هذا يتوقف على نسبة الكاكاو وجودة المنتج نفس،. لأن هناك فرق كبير بين الشوكولاته الداكنة والأبيض وشوكولاتة الحليب مثلما توجد فجوة بين الشوكولاتة الصناعية والحرفية، يتم بعد ذلك تقطير الأول إلى نكهات تحتوي على نسبة أعلى من السكر ووجود قوي من الدهون النباتية./ في حين أن الأخير له نكهة ومذاق أكثر وضوحًا على الحنك بنكهات الكاكاو أو الفانيليا أو الفاكهة يجب أن تعلم أن مسحوق الكاكاو يأتي من الحبوب كلما كانت الشوكولاتة أغمق، كلما زاد تركيز الحبوب الطبيعية. يشار إلى هذه النسبة أيضًا على عبوة الجهاز اللوحي الشوكولاتة التي تحتوي على 50٪ كاكاو على الأقل و 30٪ زبدة هي الأنسب للطعام إنه مليء بالخير، ولكنه يحتوي على سعرات حرارية أقل يمكنك أيضًا اختيار مسحوق شوكولاتة الحليب نصف الدسم ، المذاق أكثر متعة. من ناحية أخرى ، الشوكولاته البيضاء غير مناسبة لهذا النظام الغذائي ، لأنها لا تحتوي على الكاكاو.
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