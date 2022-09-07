نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجيم الشوكولاتة: طريقة لذيذة وسريعة لخسارة الوزن 7 كيلوغرامات في أسبوع واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رجيم الشوكولاتة انه حلم الكثيرين يأكل الشوكولا كل يوم لانقاص الوزن ولكن الامر ليس بهذه البساطة في الحياة. لأنه، لا يتعلق بتذوق القليل من الشوكولاتة بين الوجبات أو الاستمتاع بفوندان لذيذ في المساء، ولكنعندما نقول “رجيم الشوكولاتة”، فإننا نعني برنامجًا غذائيًا صارمًا يدور فقط حول هذا المكون، في حين أنه معروف جيدًا بتحسين الحالة المزاجية وإثارة الشعور بالرفاهية، فإن هذا النظام الغذائي غير المعتاد سيجعلك تخسر 7 كيلوغرامات في أسبوع واحد!

ريجيم الشوكولاتة المناسبة لنظامك الغذائي

يجب أن تعلم أنه عندما تريد إنقاص وزنك بطريقة لا تصدق، يجب أن تكون لديك أعصاب قوية وإرادة حديدية وأن تتسلح بالكثير من الصبر. هذا النظام الغذائي ليس مناسبًا للجميع ومن الصعب جدًا تحمله إذا كنت ترغب في التخلص من بعض أرطالك الزائدة تمامًا ، كما يشير الخبراء ، فسوف يتطلب الأمر الكثير من الجهد.

مزايا وعيوب رجيم الشوكولاتة

الشكولاتة لها خصائص مميزة امضادة للإجهاد ومهدئة، مليئة بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم، من المعروف أن الشوكولاتة تعزز الدماغ، وتحسن الذاكرة، وتعزز الحالة المزاجية بالإضافة إلى ذلك ، لديها القدرة على زيادة مستويات هرمون السيروتونين، هرمون السعادة وبالتالي، وفقًا للمختصين فإن تناول 150 إلى 200 سعر حراري من الشوكولاتة يوميًا يجلب العديد من الفوائد للدماغ والجسم، وعلى عكس الأنظمة الغذائية الأخر، فإن الميزة الرئيسية لطريقة التخسيس هذه هي أنه يمكنك تناول الشوكولاتة بالفعل ومع ذلك ، في أذهان كثير من الناس، لا يختلط الطعام والشوكولاته ومع ذلك ، فمن الممكن تمامًا إنقاص الوزن إذا كنت تتناوله باعتدال وخاصة إذا قمت بالاختيار الصحيح لأنه من الواضح، إذا وضعت عينيك على الشوكولاتة البيضاء أو شوكولاتة الحليب ، فلا تتوقع أن تفقد جرامًا! يُنصح بطبيعة الحال بتفضيل الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو والتي لا تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم.

كيف يعمل ريجيم الشكولاتة