نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة النشا الهشة أنجح وأسهل كيك ممكن تعمليها بمقادير بسيطة من البيت وطعم شهي لا يقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكيك من الحلويات التي يحبها الكبار والأطفال ويتم تناولها بشكل يومي ويمكن أيضا تقديمها للضيوف بجانب مشروبات باردة أو ساخنة، وهي وجبة خفيفة وسريعة ومغذية ويمكن إعطائها للأطفال قبل الذهاب للمدرسة واليوم نقدم لكم أنجح طريقة لعمل كيكة النشا بمقادير بسيطة وطعم أحلى من المحلات فتابعونا. طريقة عمل كيكة النشا الهشة المكونات: كوب من النشا.

2 كوب دقيق.

كوب سكر.

كوب زيت.

كوب ونصف عصير برتقال.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 بيضة. طريقة التحضير: قبل تحضير الكيك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم نحضر بولة كبيرة ونقوم بنخل الدقيق والنشا مع البيكنج بودر ورشة الملح.

واحرصي على نخل المكونات عدة مرات لكي تصبح الكيكة هشة ومنفوخة في الخلاط الكهربائي نضع البيض مع الفانيليا.

ثم نضيف السكر والزيت وعصير البرتقال ويجب خفق جميع المكونات حتى تتجانس ويذوب السكر ويتغير لون الخليط ويصبح فاتح.

نضع الخليط السائل على المكونات الجافة ونقلب من أسفل إلى أعلى للحصول على قوام الكيك المناسب ثم يصب في صينية.

مدهونة بالزيت ومغلفة بالدقيق ندخل الكيكة إلى الفرن ونتركها 30 دقيقة ثم نختبر الكيك وإذا نضج نغلق الفرن ونتركها 5 دقائق.

بعد ذلك نضعها في درجة حرارة المطبخ حتى تبرد تماما ثم تقطع وتقدم مع كوب من الشاي أو شاي بالحليب وبالهنا والشفا. طريقة عمل كيكة النشا بدون بيض المكونات: نصف كوب نشا.

كوب دقيق.

نصف كوب حليب.

نصف كوب عصير برتقال.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

نصف كوب سكر.

كوب زيت أو زبدة. طريقة التحضير: وعاء عميق ونضع بداخله الدقيق المنخول مع النشا والبيكنج بودر وأيضا رشة الملح ونقلب المكونات جيدا مع بعض.

في وعاء أخر نضع بشر البرتقال مع السكر والزيت أو الزبدة ونخفق لمدة 3 دقائق حتى تختلط المكونات ويصبح الخليط كريمي.

بعد ذلك نضيف الحليب مع عصير البرتقال ونخفق مرة ثانية ثم نضيف الخليط السائل على الدقيق والنشا ونقلب جيدا.

عندما نحصل على القوام المطلوب نضعها في صينية مدهونة بالزيت وندخلها فرن ساخن حتى تنضج ثم تقدم وبالهنا والشفا. سر نجاح كيك النشا الهشة نخل الدقيق مع النشا والبيكنج بودر يسمح للهواء بالدخول إلى العجينة وبالتالي تكون الكيك هشة ومنفوخة.

احرصي على استخدام بيض وأيضا الحليب أو عصير البرتقال بدرجة حرارة المطبخ كما يجب خلط المكونات في اتجاه واحد.

يجب عدم الإكثار من البيكنج بودر لأنه يجعل الكيك يهبط بشكل سريع واحرصي على تسخين الفرن جيدا قبل البدء في تحضير الكيك.

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