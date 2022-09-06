نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة البيتزا باسرار المحلات.. مكون واحد لن يتوقعه أحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عجينة البيتزا، يبحث عشاق المطبخ الإيطالي عن أفضل طرق لإعداد عجينة البيتزا في البيت، وقد يجد البعض صعوبة في ذلك، ولكن ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة مضمونة ومجربة لتحضير عجينة البيتزا بمكونات بسيطة وسهلة وبطعم أكثر من رائع.

مكونات عجينة البيتزا

مكونات عجينة البيتزا سهلة ولكن يجب تطبيقها كما هي حتى تحصلي على مذاق رائع.

3 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.

3 ملاعق كبيرة زبادي.

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

3 ملاعق كبيرة مايونيز.

معلقة ونصف صغيرة خميرة فورية.

معلقة ونصف صغيرة بكينج باودر.

معلقة ونصف صغيرة سكر أبيض.

ربع ملعقة صغيرة ملح ناعم.

مياه دافئة.

مكونات الحشو (على حسب الرغبة)

خضروات مشكلة.

جبن مشكل.

بسطرمة.

تونة.

طريقة تحضير عجينة البيتزا

بعد تحضير مكونات عجينة البيتزا، عليك القيام بالخطوات التالية: