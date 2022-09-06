نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة البيتزا باسرار المحلات.. مكون واحد لن يتوقعه أحد في المقال التالي
عمر شويل - جدة عجينة البيتزا، يبحث عشاق المطبخ الإيطالي عن أفضل طرق لإعداد عجينة البيتزا في البيت، وقد يجد البعض صعوبة في ذلك، ولكن ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة مضمونة ومجربة لتحضير عجينة البيتزا بمكونات بسيطة وسهلة وبطعم أكثر من رائع.
مكونات عجينة البيتزا
مكونات عجينة البيتزا سهلة ولكن يجب تطبيقها كما هي حتى تحصلي على مذاق رائع.
- 3 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.
- 3 ملاعق كبيرة زبادي.
- 3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.
- 3 ملاعق كبيرة مايونيز.
- معلقة ونصف صغيرة خميرة فورية.
- معلقة ونصف صغيرة بكينج باودر.
- معلقة ونصف صغيرة سكر أبيض.
- ربع ملعقة صغيرة ملح ناعم.
- مياه دافئة.
مكونات الحشو (على حسب الرغبة)
- خضروات مشكلة.
- جبن مشكل.
- بسطرمة.
- تونة.
طريقة تحضير عجينة البيتزا
بعد تحضير مكونات عجينة البيتزا، عليك القيام بالخطوات التالية:
- قومي بإجراء اختبار الخميرة الفورية، فضعي ملعقة ونصف صغيرة خميرة، ثم ضع ملعقة ونصف صغيرة سكر في نصف كوب من المياه الدافئة، واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تختبري الخميرة قبل استخدامها، فإن ارتفعت وتضاعف حجمها تأكدي بأنها خميرة جيدة.
- انخلي الدقيق الأبيض للتخلص من التكتلات الموجودة نهائياً.
- ضعي الدقيق في وعاء عميق، ثم ضعي ملعقة ونصف صغيرة من البيكينج باودر، وربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم و3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة، اخلطي جميع المكونات جيداً.
- ثم ضيفي 3 ملاعق كبيرة من الزبادي، 3 ملاعق كبيرة من المايونيز، ثم قومي بإضافة كوب الخميرة.
- اخلطي جميع المكونات السابقة جيدًا بالمضرب اليدوي أو الكهربائي، حتى تتأكدي تمامًا من أنها أصبحت ممتزجة.
- ثم قومي إضافة المياه دافئة بالتدريج، حتى تحصلي على عجينة ملساء وناعمة.
- ضعي عجينة البيتزا في وعاء نظيف، وقومي بتغطيتها جيدًا وحفظها في مكان مظلم ودافئ حتى يتضاعف حجم عجينة البيتزا.
- جهزي حشوات البيتزا على حسب رغبتك.
- قومي بتقطيع العجين إلى أجزاء متساوية الحجم، ثم قومي بفرد كل قطعة على شكل دائرة، ثم ضعيها في صينية البيتزا بعد رش الصينية بالدقيق.
- قومي بغرز العجين بالشوكة، ثم قومي بإضافة صوص البيتزا وضعي عليها الحشو المناسب.
- ادخليها الفرن على درجة حرارة 200 م، واتركيها لمدة 10 دقائق حتى يصبح لونها ذهبيا، ثم قطعيها وقدميها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عجينة البيتزا باسرار المحلات.. مكون واحد لن يتوقعه أحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.