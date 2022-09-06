نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرص عجيب من الصيدليه لتنظيف الكرشه من الزفارة والروائح في ثواني بدون تعب ناصعة البياض في ثوانى في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أبرز الأكلات المحببة للكثير هي الكرشه فهي أكله مميزه ولذيذه ولكنها تحتاج إلى الكثير من التنظيف لكي تستطيع اكلها وهذا أكثر ما يزعج ربات البيوت عند طهيها لأنها تحتوي على تجاويف صغيرة تلتصق بها المواد الخضراء و تصاحبها رائحة كريهة، ولكننا جئنا لكم اليوم بطرق سهله وبسيطه موجوده في كل منزل تمكنك من تنظيف الكرشه في وقت قياسي وبمجهود بسيط. طريقة تنظيف الكرشة بالاسبرين قومي بنقع الكرشه لمدة 15 دقيقة في وعاء به ماء كثير.

في وعاء آخر قومي بوضع قرص او قرصين من الأسبرين وضعي عليهم الكثير من الماء الساخن وقلبيه جيدًا.

قومي بنزع الكرشه من الماء وضعيها في الماء الساخن المضاف إليه الأسبرين لمدة 5 دقائق.

بعد مرور الوقت قومي بأخذ جزء جزء من الكرشه واكشطيها بالمعلقة أو السكين لإزالة الطبقة الخضراء منها.

إذا كانت هذه الطبقة ملتصقة بشدة قومي بنقعها مرة اخرى في الماء الساخن وتكرر الكحت بالمعلقة أو السكينه إلى أن تصبح ناصعة البياض.

اغسليها جيدًا بالماء الجاري.

ثم انقعيها في محلول للتخلص من رائحتها مكون من ربع كوب خل ثلاث ملاعق ملح وعصير نصف ليمونه ولتر ماء.

انقعيها لمدة 5 دقائق وبعد ذلك اشطفها جيدًا وستكون جاهزة للطبخ. طريقة تنظيف الكرشه بملح الليمون اولاً قومي بشطف الكرشة بالماء الجاري للتخلص من أي بقايا أو أوساخ عالقة بها.

في وعاء غويط قومي بفرد الكرشة ورشها بكوب من ملح الليمون على كل أجزاء الكرشة.

اسكبي عليها ماء مغلي ليغطيها تماماً واتركيها لمدة لا تقل عن ساعه.

اخرجيها من الماء و ستلاحظين أن الطبقة السوداء العالقة بها تزال بدون مجهود وبمنتهى السهولة بمجرد فركها باليد.

نظفيها جيدًا من هذه الطبقة ثم اغسليها بماء جاري للتخلص من اغي شوائب بها.

إذا كانت هذه الطبقة مازالت لاصقة في الكرشه قومي بنقعها مرة أخرى في ملح الليمون لمدة ربع ساعة اخرجيها اكشطيها بالسكين لازالة الطبقة اللاصقة بها.

بعد أن تصبح بيضاء تماماً قومي بشطفها جيداً بالماء الجاري ووضعها في محلول نقع مكون من معلقتين من الدقيق الأبيض

وأربع ملاعق من الخل ولتر ماء لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك تشطف بالماء الجاري و ستكون جاهزة للاستخدام.

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