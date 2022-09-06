نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض الجسم بطريقة فورية بوصفة قوية وفعالة من النشا وصابونة دوف هتخليكي زي القشطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وداعا للتكاليف الغالية التي تقوم العديد من السيدات باللجوء إليها لتبييض الجسم حيث نلاحظ رغبة العديد من السيدات في تبييض الجسم للظهور بشكل جميل وابيض حيث نلاحظ البعض من السيدات والفتيات يحرمون من ارتداء الملابس الصيفية القصيرة وعدم التمتع بالاجازات الصيفية من ناحية ارتداء الملابس ويرجع السبب في ذلك هو إسمرار الجسم والتي دفعت تلك المشكلة العديد من السيدات بالذهاب إلى بعض المراكز الخاصة بتفتيح الجسم والتي يقومون بصرف العديد من التكاليف لان تلك المراكز تعمل على إستخدام اجهزة ولكننا علينا بتوفير هذه التكاليف وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الجسم والحصول على جسم ابيض كالحليب لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفات الطبيعية حيث يمكننا استخدام وصفة الكركم الذي اثبت انه له فاعلية كبرى في تبييض الجسم كله وكذلك المناطق الحساسة ولكن من المحتمل ان الكركم يجب اختبارة على حساسية الجلد اولا لان البعض من الفتيات لا يتحملون وجود الكركم على الجلد ويسبب حساسية لذلك ننصح بإستخدام الوصفة الجبارة. مكونات عمل صابونة دوف والنشا لتبييض الجسم صابونة واحدة او اكثر من صابونة دوف على حسب حجم الجسم.

خمسة ملاعق كبيرة من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة عمل صابونة دوف والنشا لتبييض الجسم احضري اولا طبق وضعي به صابونة دوف وقومي بتسييحها حتى تصبح سائلة ثم قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من النشا وعليكي بتقليبهم جيدا حتى تصبح قوام كريمي.

بعد الحصول على قوام شبيه بالكريم قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وخمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات جيدا ببعضها قومي بوضع تلك الوصفة الجبارة على جسمك بأكمله واتركيها لمدة ساعة ثم اغسلي جسمك وسوف تلاحظين النتيجة من اول مرة إستخدام ويصبح الجسم كالحليب.

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