كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس وإزالة سواد سنين من أول استعمال لن تصدقي بياض الثلج

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عمر شويل - جدة التعرض بشكل يومي لأشعة الشمس يسبب اسمرار شديد في بشرة اليدين، وذلك لأن اليدين يعتبران من الأماكن المكشوفة في الجسد أثناء الخروج من المنزل، وكثرة التعرض لأشعة الشمس يسبب ظهورهم بشكل غير جمالي، كما يسبب هذا الأمر ضيق شديد للفتيات عند الذهاب إلى العمل، لذلك يحاولن وضع كريمات تفتيح للمساعدة على التخلص من هذا الاسمرار، ولكن الكريمات لم تكن كافية للتخلص من هذه المشكلة، لذلك يبحثن عن وصفات يمكن من خلالها تفتيح لون بشرة اليدين للتخلص من الغمقان، لذا سوف نوضح لكم طريقة تبيض اليدين من اسمرار الشمس.

كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس

جمال بشرة الجسم الخارجية أهم شي تعتني به جميع الفتيات والسيدات، حيث أن البشرة النقية البيضاء لا تحتاج إلى استخدام كريمات تفتيح أو مستحضرات تجميل، لذلك تحرص الفتيات إلى الحفاظ على جمال البشرة، وبالتالي تحتاج البشرة إلى ماسكات تساهم في الحفاظ على نظافتها، لذلك نحتاج إلى المكونات التالية لتفتيح لون بشرة اليدين.

حبة من الخيار مهروسة.

ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من اللبن البودرة كبيرة.

زبادي ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس

لا يمكن للفتيات الخروج من المنزل مع ظهور اليدين بشكل غير مميز، لذلك يحتاجن إلى ماسكات تحافظ على لون البشرة الطبيعي، ويعتبر الخيار من الخضروات الممتازة الغنية بعدة عناصر تساهم في تفتيح لون بشرة اليدين، كما يساهم عصير الليمون في التخلص من البكتيريا التي تسبب غمقان البشرة، والزبادي يلعب دور هام في ترطيب البشرة من أشعة الشمس، وبالتالى تعتبر هذه الوصفة ممتازة ومناسبة لتفتيح لون بشرة اليدين، كما أن طريقة استخدامها تتمثل في الآتي.