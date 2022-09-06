نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح في يومين النشا والليمون تبييض فوري للبشرة والجسم وصفه الجميلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم ميبو لتفتيح البشرة والجسم، من الكريمات التي تؤثر تأثيرات كبيرة وسريعة على أي مشكلة جلدية ترغبين في معالجتها هي الكريمات التي يتم تحضيرها من مكونات طبيعية، وكريم ميبو هو كريم طبي تم تحضيره بوضع الكثير من العناصر الطبيعية في تركيبته حتى يحظى بكل هذه الشهرة، وسنقوم بتحضير وصفات طبيعية أخرى بإضافة مكونات طبيعية إلى كريم ميبو للحصول على بشرة بيضاء وجسم خالي من أي مناطق داكنة قد تؤثر في جمال الجسم. طريقة عمل وصفة كريم ميبو لتفتيح البشرة والجسم مكونات تحضير الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

كريم ميبو الطبي.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة. خطوات استخدام كريم ميبو للتفتيح:- اخلطي كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس تمامًا وتذوب في داخل بعضها البعض ويصبح قوامها كريمي.

ثم قومي بغسل البشرة أو المناطق التي تحتاج إلى تفتيح بواسطة ماء دافئ وغسول أو صابون مناسب لنوع الجلد ولا يسبب لك حساسية.

بعد ذلك بيديك خذي حفنة من الكريم وافرديها على بشرتك أو على المنطقة واحرصي على التدليك مع الفرد لمدة لا تقل عن دقيقتين.

اتركي الكريم على المنطقة لمدة تتراوح بين ربع إلى نصف ساعة تقريبًا ثم اشطفيها بماء بارد واحرصي على تجفيفها بمناديل أو فوطة قطنية.

رطبي المنطقة جيدًا بكريم مرطب ثم قومي بتكرارها مرتين أسبوعيًا واحتفظي بباقي الكريم داخل الثلاجة حتى استخدامه مرة أخرى. فوائد كريم ميبو للتفتيح الفوري يعتبر كريم ميبو من الكريمات الغنية بالكثير من العناصر المرطبة والتي تفيد أصحاب البشرة الجافة بشكل كبير.

ينتج عن استخدامه خصائص تعمل على إزالة تصبغات البشرة و يمكنك استخدامه لامتصاص أي حرارة قبل استخدام الليزر فيقلل الألم.

مرطب جيد ويحمي البشرة والجلد من أي التهابات وتشقق لأنه غني بالكثير من مضادات الأكسدة و البكتيريا الضارة التي قد تصيب الجلد.

مفيد لإزالة آثار حبوب الشباب وهو كريم للحروق والجروح ولا يفضل استخدامه في الجروح العميقة لأنه قد يتسبب في زيادة الجرح و ليس تهدئته.

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