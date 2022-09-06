نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص كيراتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر بسرعة الصاروخ من مكون في مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنت بلا شك على دراية بالتأثير المذهل لعلاج الكيراتين على الشعروالكيراتين هو ألياف البروتين التي يتكون منها شعرنا وأظافرنا لذا فإن استخدام الكيراتين فكرة جيدة وإذا كنت تريد شعرًا ناعمًا ولكنك تعبت من استخدام المواد الكيميائية التي تضر بشعرك، فقد حان الوقت لتجربة علاج الأرز الطبيعي هذا الذي من شأنه أن يرطب ويرطب شعرك.

قناع الأرز لتنعيم الشعر

1 كوب أرز

كوب ماء

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

علبة

الخلاط

صفاية

قدر طبخ

ملعقة بلاستيك

تحضير الماسك:

يُسكب الأرز في وعاء مملوء بالماء. ثم صفيها وضعيها على سطح مستوٍ حتى تجف.

امزج حتى تحصل على قوام يشبه الدقيق. الآن خذ مصفاة ونخل الأرز للحصول على قوام أنعم.

صب 1 كوب ماء مع 1/2 كوب دقيق في قدر.

يقلب على نار خفيفة حتى يتكاثف الخليط. ارفعيه عن النار وانتظري حتى يبرد.

ثم أضيفي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

عندما يصبح الخليط متجانسًا ، يمكنك تطبيقه على شعرك بدءًا من الجذور وحتى الأطراف. اتركي هذا القناع لمدة ساعة حتى يتغلغل في ألياف الشعر ويقوي الشعر.

أخيرًا ، اغسلي شعرك كالمعتاد واتركيه يجف.

فوائد الأرز وزيت جوز الهند لشعرك

يساعد الأرز على تنعيم شعرك وتغذيته وتفتيحه وترطيبه. هذه النتائج معروفة جيدًا لنساء من سكان شرق آسيا استخدموا ماء الأرز لتحسين شعرهم الأسود الطويل.

يحتوي الأرز على حوالي 75 في المائة من النشا لذا فإن ماء الأرز هو النشا الذي يتبقى بعد نقع الأرز أو طهيه يحتوي الأرز على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، مثل: مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم واليود والزنك والمنغنيز والسيلينيوم والألياف وفيتامين ب وفيتامين هـ وفيتامين ج.

يحتوي زيت جوز الهند على العديد من الفوائد ويستخدم في جميع منتجات العناية بالشعر تقريبًا يساعد على التئام فروة الرأس الجافة ويمنع تقصف الأطراف وتكسر الشعر زيت جوز الهند هو الأفضل للشعر الخالي من التجعد، كما أن الأحماض الدهنية في زيت جوز الهند لها خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في علاج قشرة الرأس والكائنات الحية الدقيقة في فروة الرأس.

.ماسك العسل والأفوكادو والجزر

طريقة رائعة لتزويد شعرك بالفيتامينات والعناصر الغذائية هي الاستفادة من كنوز الطبيعة الأم. فيما يلي المكونات التي ستحتاجها لهذا العلاج:

نصف ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو

1 ملعقة كبيرة بابايا مهروسة

نصف ملعقة كبيرة زيت جزر

نصف ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة طعام زيت جوز الهند

طريقة التحضير: امزج جميع مكوناتك في الخلاط لتحصل على تحضير متجانس.

طريقة الاستخدام: ضعي المزيج على الشعر الرطب وافصلي الخيوط لتوزيع المنتج بالتساوي. يترك لمدة 15 دقيقة ويغسل كالمعتاد. يستخدم هذا العلاج مرتين في الأسبوع.