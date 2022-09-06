نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين طبيعي.. فرد الشعر الخشن والمجعد بطريقة طبيعية ارخص من الكوافيرات وأمن على شعرك من التقصف في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرد الشعر من الأمور الهامة للغاية للسيدات في مختلف الأعمار حيث أن الحصول على شعر طويل وناعم من أهم ما تبحث عنه الفتيات، اللجوء لفرد الكراتين ليس من الأمور الصحيحة رغم أن التكلفة باهظة والنتيجة جيدة إلا أن الكمراتين لا يستمر لفترة طويلة ويتسبب في مشاكل للشعر مع مرور الوقت ولذلك لابد من الحرص على فرد الشعر بشكل طبيعي بعيدا عن أي طريقة غير جيدة، فيمكنك استخدام مجموعة من الوصفات الطبيعية لفرد الشعر المجعد والخشن بكل سهولة وبدون أضرار، سوف نتعرف على طرق مختلفة لفرد الشعر من خلال هذا المقال.

الموز وزيت الزيتون

تعتبر من الوصفات المتميزة لفرد الشعر بشكل سريع وطبيعي، حيث يمكنك الحصول على شعر رائع بسهولة، ويمكنك عمل وصفة من الموز وزيت الزيتون والحليب لفرد الشعر بسهولة كبيرة من خلال:

المكونات:

موزة ناضجة متوسطة الحجم.

5 ملاعق من زيت الزيتون.

نصف كوب صغير من الحليب.

طريقة التحضير:

يتم خلط كافة المكونات بعد هرس الموزة.

ومن ثم فرد الخليط على الشعر وتركه لمدة 40 دقيقة.

ومن ثم نقوم بشطف الشعر وتكرر الوصفة مرتين في الاسبوع.

حليب جوز الهند لفرد الشعر

يمكنك استخدام حليب جوز الهند لفرد الشعر بشكل طبيعي، حيث يمكنك أن تعتمد علىيه لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الهامة للشعر، يمكنك أن تقومن باستخدام حليب جوز الهند لفرد الشعر بشكل طبيعي:

المكونات:

وعاء من الزجاج .

كوب كبير من حليب جوز الهند.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:

يتم وضع الخليط في وعاء زجاجي مع مزجه بشكل جيد.

نضع الخليط في الثلاجة عدة ساعات.

ومن ثم سنلاحظ أن هناك طبقة دسمة على وجه الوعاء.

نقوم بتدليك فروة الرأس ونتركها لمدة 20 دقيقة.

نقوم بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي وفوطة ساخنة.

نترك الشعر لبعض الوقت به الخليط ليتم فرده.

نقوم بشطف الشعر بشامبو المناسب لنوع الشعر.

ومن ثم نمشط الشعر بمشط واسع .

نترك الشعر يجف في الهواء الطلق .

سوف تحصل على شعر مفرود.

تكرر الوصفة 3 مرات في الاسبوع.

حيث أنها من الوصفات المجربة البسيطة والمضمونة.

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