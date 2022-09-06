طريقة عمل صوص الشيكولاته لتزيين الكيك والتورته بمكونات سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل صوص الشيكولاته، ترغب الكثير من السيدات فى معرفة طريقة عمل صوص الشيكولاته اللذيذ الذي تحتاج إليه دائما عند تزيين ودهن الحلويات بأنواعها المختلفة وأيضا فى حشو المعجنات، ولأن صوص الشيكولاتة الذي يباع فى محلات السوبر ماركت عالى التكلفة فتعرفي على أسهل طريقة لعمل صوص الشيكولاتة بجودة عالية وتكلفة أقل تجعلك تستغنى عن شرائه جاهزاً مرة أخرى. طريقة عمل صوص الشيكولاته لتزيين الحلويات المكونات: نصف كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة ونصف نشا.

3 أكواب حليب.

كوب إلا ربع سكر.

كوب إلا ربع كاكاو خام.

رشة فانيليا. طريقة التحضير: اخلطي كافة المكونات الجافة فى وعاء أولا حتى تتداخل مع بعضها البعض.

اسكبي الحليب على الخليط تدريجيا مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى تذوب المكونات جيداً.

ارفعي الخليط على نار متوسطة واستمري فى التقليب إلى أن يثقل القوام ثم ضعي الزبدة والزيت واستكملي التقليب.

ارفعي الخليط من على النار عندما تجدى أن القوام أصبح مناسب السمك والقوام.

وبذلك يكون صوص الشيكولاتة جاهز للاستخدام والتزيين أو الحشو. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة المكونات: كوبين من الدقيق.

كوبين سكر.

كوب كاكاو خام.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ثلثين من الحليب الرائب.

كوب ماء فاتر.

ثلث كوب زيت.

ثلث كوب زبادى.

رشة ملح.

بيضتين.

ملعقتين صغيرتين فانيليا. مكونات جناش الشيكولاته 170 جرام من الشيكولاته.

ثلثين كوب كريمة.

ملعقة كبيرة عسل أبيض. طريقة التحضير: احضري وعاء عميق ضعي به جميع المكونات الجافة معا حتى تتداخل مع بعضها.

أضفي الماء الفاتر والحليب الرائب وباقي المكونات، وقومى بالخفق باستخدام المضرب الكهربائى حتى تتجانس المكونات.

احضري صينية مقاس 24 تكون مدهونة بالزيت، واسكبي بها خليط الكيك.

ادخلي الصينية إلى الفرن على 175 درجة لمدة 45 دقيقة. تحضير جناش الشيكولاته احضري وعاء ضعي به قطع الشيكولاته ثم اسكبي عليها الكريمة الساخنة لكى تساعد على ذوبانها.

قلبي الخليط إلى أن تذوب الشيكولاته تماما وتحصلي على صوص الشيكولاته.

أضفي ملعقة عسل النحل إلى الصوص مع تقليبه، ويصبح بذلك صوص الشيكولاته جاهز لتزيين الكيك. طريقة عمل قطع الشيكولاته المكونات: ربع كيلو من السمن.

ربع كيلو من السكر البودر.

كوب إلا ربع من الحليب البودر.

كوب من الكاكاو. طريقة التحضير: على نار هادئة قومي بإذابة السمن جيداً وأضيفي إليه السكر البودر حتى يذوب تماماً ويختفي.

ثم قومي بإضافة اللبن البودر ويليه الكاكاو.

صبي الخليط فى قوالب سيليكون وتوضع في الثلاجة لحين الاستخدام في الحلوى أو التزيين.

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