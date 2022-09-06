وصفة القرنفل للقضاء على الشيب نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخري

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عمر شويل - جدة يلعب نبات القرنفل دوراً حيوياً فعلاً في علاج مشكلة الشيب التي تعاني منها الأغلبية العظمى من الأفراد، وخاصةً الفتيات والسيدات، بما يسبب لهن الشعور بالإحراج أمام الآخرين، ويعد زيت القرنفل من أكثر المكونات الطبيعية التي تعيد الشعر إلى لونه الأصلي بفعالية، نظراً لاحتوائه على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم في تحفيز فروة الرأس لإنتاج الصبغة التي تعمل على إعادة الشعر للونه الطبيعي، بما يؤخر من مشكلة ظهور الشعر الأبيض.

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب نهائيا

المكونات

ربع فنجان من زيت القرنفل.

ربع فنجان من زيت جوز الهند.

ربع فنجان من زيت السمسم.

طريقة التحضير

قومي بإذابة زيت جوز الهند من خلال وضعه في إناء في الميكروويف لبضع دقائق، حتى يصبح قوامه سائلاً.

أضيفي زيت القرنفل وزيت السمسم إلى زيت جوز الهند المذاب، مع التقليب المستمر للمكونات، حتى تحصلي على خليط واحد متجانس القوام.

وزعي خليط الزيوت الناتج على شعرك الرطب قليلاً، مع تدليك فروة رأسك بحركات دائرية لطيفة (حتى تتغلل الزيوت إلى فروة رأسك).

قومي بتغطية شعرك ببونيه الاستحمام، واتركي الخليط على شعرك لمدة 4 ساعات كحد أدنى.

اغسلي شعرك بعدها بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك حتى تتخلصي من كل بقايا الزيوت.

كرري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة القرنفل وجل الصبار للقضاء على الشيب نهائيا

4 حبات من القرنفل.

ملعقتان من جل الصبار.

4ملاعق من زيت الزيتون (مصدر موثوق).

طريقة التحضير

نقوم بطحن حبات القرنفل جيداً في المطحنة الكهربائية، حتى تتحول إلى مسحوق بودرة.

أضيفي زيت الزيتون وجل الصبار إلى القرنفل المطحون في وعاء واحد مناسب الحجم.

قلبي جميع المكونات السابقة معاً بشكل مستمر، حتى تتكون عجينة متماسكة القوام.

بعد غسل شعرك بالماء والشامبو، قومي بتوزيع الماسك الناتج على شعرك مع التركيز على الشعر الأبيض بدءاً من الجذور حتى الأطراف.

ثم قومي بعد ذل بتغطية شعرك باستخدام بونيه الاستحمام.

ثم اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعتين.

ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر فقط.

قومي بتكرار تلك الوصفة من (2-3 مرات) كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة، ويعود شعرك إلى لونه الطبيعي.

يمكنك استعمال وصفة أخري تعمل علي التخلص من الشعر الأبيض وشيب الشعر المبكر وهذه الوصفة تتكون من عصير الليمون وزيت الزيتون فقومي بوضع الخليط علي الشعر واتركية لمدة ساعتين كرري الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على نتيجة فعالة وسريعة