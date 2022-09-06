نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكريم رقم 1 من الصيدلية لتطويل وتنعم الشعر للركب وانبات الفراغات كنز في بيتك للشعر الخفيف في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر الاهتمام بالشعر من الأشياء الهامة التي يجب الحرص عليها حيث أن الوصول للشعر الطويل والناعم مع التخلص من القشرة والمجعد يعتبر من أكثر ما تبحث عنه الفتيات في الوقت الحالي، ويعتبر كريم البانثينول من أهم الكريمات التي يتم اللجوء لها من أجل الاهتمام بالشعر، حرصنا على توفير عدة وصفات من خلال استخدام كريم البانثينول بباهتمام بالشعر بشكل ممتاز وبصورة تفصيلية من خلال هذا المقال.
البانثينول للشعر الجاف والمجعد
ان كنت تعاني من الشعر المجعد والجاف عليك الحرص على الاهتمام بالشعر بشكل جيد للحصول على أفضل حل ممكن، وعن أفضل طريقة لاستخدام الكريمن للشعر المجعد والجاف هي :
المكونات:
- انبوبة من كريم البانثينول الذي يوجد في أي صيدلية.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت فيتامين e.
- ملعقة واحدة من زيت الأرجان.
- ملعقة من زيت الجوجوبا.
- ملعقة من زيت الجلسرين.
- ملعقة من زبدة الشيا ويجب أن تكون ذائبة.
- ملعقة واحدة من زيت الأفوكادو كبيرة الحجم.
طريقة التحضير
- يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض .
- ومن ثم يتم توزيع كمية على الشعر تكفي الشعر بالكامل والحرص على أن تصل الخلطة لفروة الشعر.
- يتم ارتداء قبعة على الشعر لمدة ساعة كاملة.
- شطف الشعر بشكل جيد ومن ثم نكرر الخطوات مرتين في الأسبوع.
- سوف تلاحظ النتيجة خلال شهر واحد من الاستخدام.
خلطة كريم بانثينول وزيت جوز الهند للشعر
من الخلطات الرائعة التي تساعد في الحفاظ على الشعر، حيث أنه يمكنك عمل خلطة ممتازة بمكونات سهلة وخطوات بسيطة تتمثل في:
المكونات:
- ملعقة كبيرة من زيت السمسم.
- ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.
- ملعقة من زبدة الشيا الذائبة.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة من كريم بانثينول.
طريقة التحضير :
- يتم جمع بين المكونات المختلفة وخلطها بالكامل مع بعضها البعض.
- يتم توزيع الخليط على خصلات الشعر بشكل جيد وعدم وضعه على فروة الرأس .
- نغطي الشعر ساعة كاملة ومن ثم نشطف الشعر ونقوم بالحرص على تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع اللحصول على شعر صحي.
كريم بانثينول وزيت الزيتون للشعر
- لفرد الشعر وتنعيمه امزجي كريم البانثينول مع زيت الزيتون .
- احضري وعاء وضعي به عبوة بانثينول مع ملعقة كبيره من زيت الزيتون وملعقه زيت اللوز .
- اخلطي المكونات جيدا حتي الحصول علي قوام كريمي .
- قسمي الشعر وضعي الخليط من الجذور وحتي الأطراف مع تدليك فروة الرأس.
- اتركي الخليط لمدة ليلة كاملة وفي الصباح اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب لكي .
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