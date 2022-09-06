نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقتي السحرية ضعيها علي الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وانسي أنها تفك أو تكش كفتة الحاتي بكل أسرارها وتكاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم بدون ما تكش أو تفك كفتة الحاتي ، تشعر ربة المنزل بالملل عند تقديم اللحمة مسلوقة أو مشوية مع العلم أن معظم الأطفال يرفضون تناول اللحمة بهذا الشكل ولكن يجب أن يتناول الأطفال نسبة بروتين مناسبة لصحة أطفالهم ولذلك يجب تحويل قطعة اللحمة آلى وجبة يفضلها الأطفال ولا يوجد أفضل من كفتة الحاتي وتعتبر هي الأفضل بالنسبة لكل الأطفال، ولذلك قررت ربة المنزل أن تقدم اللحمة عن طريق وضعها في الكفتة المشوية، لمعرفة المكونات وطريقة تحضير الكفتة يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير كفتة الحاتي في المنزل

من الأكثر الأمور التي تواجه الكثير من النساء هي عند تحضيرها الكفتة تفك أحيانا وأحيانا أخرى تفك الكفتة منها وتتفتت منها أيضا ولذلك تتكاسل ربة المنزل عن تحضيرها في المنزل وتذهب لشرائه من الخارج ولكن نحن لا نريد أن تشتري أي مأكولات من الخارج لأننا نريد صحتها وصحة أطفالها، ولذلك سوف نقدم لكم خلطة سحرية خطيرة للتحضير الكفتة المشوية في المنزل بدون أن تكش أو تفك، ونحن سوف نقدم لكم مكونات وصفة تحضير الكفتة المشوية في المنزل وتتلخص المكونات في:

كيلو من اللحمة المفرومة الناعمة.

عدد 2 بصل مبشور ناعم.

عصير ربع كوب طماطم.

ملعقة من البقسماط.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من توابل الكفتة المشوية.

ملعقة صغيرة من الملح.

قطعة فحم.

ملعقة من الزيت.

خطوات تحضير الكفتة المشوية في المنزل

يجب إحضار جميع المكونات قبل البدء في تنفيذ الوصفة، وتتلخص الخطوات في: