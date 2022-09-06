نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي الخلطات السحرية لفرد الشعر مثل الكيراتين والبروتين والنتيجة مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرد الشعر مثل الكيراتين حيث تحب معظم النساء فرد شعرهن سواء كانت هواية التجميل أو استخدام الأعشاب، فغالبًا ما يستخدمون المواد الكيميائية للحصول على شعر ناعم، دون القليل من التجعد لأسباب عملية، يختار الكثيرون علاجات الصالون ويستخدمون أدوات تنعيم الشعر ومع ذلك الحرارة والكلور والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية أو المياه المالحة تضر الشعر وتحتوي بعض المنتجات على العديد من المواد الكيميائية التي يمكن أن تضر بفروة الرأس.

لذلك من المهم توخي الحذر عند استخدام الخليط للشعر، وخاصة العلاجات المستقيمة. أحيانًا نحارب ألياف الشعر من خلال اختيار المنتج الخاطئ فبدلاً من فرد الشعر، ينتهي بنا الأمر إلى إتلافه ومكافحته من المؤسف جدًا أن تعرف أن هناك علاجات منزلية ضعيفة، باستخدام مكونات طبيعية، يمكنك تحضيرها في المنزل والحصول على التنعيم المثالي الذي يلبي توقعاتك بعد بضع تطبيقات ، ستفاجأ بالنتائج!

1. زيت الزيتون والبيض

إنه ليس لغزًا، يوصى باستخدام العديد من الزيوت لإصلاح الشعر وتألقه وتقويته. لكن بطل الترطيب، وهو الأكثر شهرة، لن يكون سوى زيت الزيتون للحصول على بدة أحلامك ، يتفق العديد من الخبراء على أنها ستكون مثالية للعناية بالشعر. غني بمضادات الأكسدة والمواد المجددة ، زيت الزيتون يحفز بصيلات الشعر ودوران الأوعية الدقيقة.

من جانبها تُعرف البيضة بخصائصها الغذائية والمنشطة. يركز مزيجًا من البروتينات التي لا تأكل فروة الرأس فقط، وتحمي الشعر، بل تعمل أيضًا على تنعيم الطول. بفضل احتوائه على نسبة عالية من الكبريت والمعادن (الزنك والسيلينيوم والفوسفور) والفيتامينات (أ ، د ، ب 12 ، ب 8 ، ب 9) ، فإن البيض مفيد للشعر.

مكونات

2 بيض

نصف كوب زيت زيتون (يفضل البكر)

التحضير

1. أولاً نخفق البيض بزيت الزيتون.

2. ضعي الخليط على شعرك وبعد ذلك يتم تركه نصف ساعة.

3. يشطف جيدا لإزالة كل الجزيئات.

4. استخدم هذا المنتج ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.

لذا، فإن مزيج بروتين البيض وزيت الزيتون سيكون مناسبًا لفرد شعرك. كما أنه أفضل ثنائي لمنع تساقط الشعر وتعزيز النمو وتقوية فروة الرأس واستعادة لمعان شعرك.

2. البيض والأرز

يُعرف دقيق القمح بفوائده المرطبة. على وجه الخصوص ، الدقيق (الطحين المبخر) الذي يدعم فروة الرأس ، يرطبها ، يحميها ، يقويها ويجعلها تلمع. تركيز البروتين النباتي الحقيقي ، سيعطي هذا الدقيق أيضًا مرونة وليونة وحجمًا أكبر لمعدتك.

مكونات

1 بيضة

50 جرام أرز

التحضير

1. غطي بياض البيض. نضيف الدقيق مع التحريك باستمرار.

2. حافظي على رطوبة شعرك وقم بتغطية كل شعرك بالمزيج.

3. ضعيه على شعرك بالكامل ، وتأكدي من توزيعه بالتساوي في كل خصلة.

4. يشطف جيدا بالشامبو.

5. استخدم هذا العلاج مرتين على الأقل في الأسبوع.

عند دمجه مع بياض البيض، سيكون لديك المزيج المثالي لفرد الشعر الذي تحتاجه إذا كان شعرك جافًا سوف تشعر بالتأكيد بالفرق بعد ايام قليلة ستلاحظ أن الشعر صحي ومغطى ورطب وسهل التمشيط.

السكر والحليب ونشا الذرة لتنعيم الشعر

لتحضير علاج التنعيم الأول هذا ، ستحتاج إلى:

2 ملاعق كبيرة نشا ذرة

200 مل) الحليب

1 ملعقة كبيرة زيت الخروع أو زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة سكر

2 ملاعق كبيرة مرطب