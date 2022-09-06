نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص كيراتين طبيعي 3 ماسكات فعالة لتنعيم الشعر المجعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة للعناية بشعرك والحصول على تأثير ملطّف، لا جدوى من اللجوء إلى مستحضرات التجميل والعلاجات القوية المليئة بالمواد الكيميائية إذا قمت بتبني هذه الطقوس في روتين شعرك، فسوف تستمتع بألياف شعر مرنة وتألق مذهل في حين أن الرطوبة يمكن أن تبرز تلك النتوءات، فإن التجعد هو أيضًا نتيجة لنقص حيوية الشعر وترطيبه النتيجة: أثناء التجفيف ، يمكن للأقفال الصغيرة أن تجعل من الصعب فصل البدة وجعلها متجانسة هذا هو الحال عندما تكون الموازين مفتوحة وكتلة الشعر جافة. يمكن أن يكون الشعر الجامح متمرداً ومن ثم من الضروري تزويده بتغذية مكثفة.

ما هي العادات التي يجب اتباعها للشعر التالف والمتجعد؟

هناك العديد من الإيماءات التي يجب التخلي عنها إذا كان شعرك باهتًا وتالفًا ومتمردًا يفتقر إلى المرونة. من بينها، الغسل بالماء الساخن جدًا ، والتصفيف بمجفف الشعر والحرارة العالية واستخدام الشامبو يوميًا يمكن أن يؤدي استخدام منشفة الجسم وإيماءة الاحتكاك أثناء التجفيف أيضًا إلى تعزيز ظهور التجعد للقضاء عليها والاستمتاع بتأثير التنعيم، يمكن للأقنعة الطبيعية أن تنعم ألياف شعرك تساعد مكوناتها على فك تشابك الشعر وتغذيته بعم. هذه الأقنعة الثلاثة ستمنحك نعومة ولمعانًا.

1- ماسك تنعيم الشعر بجوز الهند

لتحضير هذا القناع والحصول على شعر حريري، هذه المكونات طبيعية وفي متناول المطبخ كل ما تحتاجه هو نصف جوز هند ونصف كوب حليب وملعقة كبيرة من مسحوق الشوفان ونفس الكمية من نشا الذرة من أجل تطبيقه ، قم ببشر لب ثمار نخيل جوز الهند، وهو عنصر تجميل لا يمكن إيقافه يستخدم في الزيت، وامزجها مع مركبات العناية بالشعر الأخرى مرر هذا التحضير من خلال غربال للحصول على رعاية متجانسة بعد ذلك ، ستحتاج إلى تسخين هذا المزيج في قدر على نار خفيفة قبل تركه يبرد يخفف كل شيء بكمية قليلة من الماء ويخلط بقو. للحصول على فعالية جيدة لمنتج ترطيب الشعر الطبيعي هذا ، يجب تطبيقه بمساعدة فرشاة من الجذور إلى الأطراف وتغطيتها بغشاء بلاستيكي انتظر حتى 40 دقيقة قبل الشطف. لملاحظة النتائج المقنعة ، اتبع هذا العلاج في روتين شعرك 3 مرات في الأسبوع لمدة شهر.

2- ماسك الحليب والموز

بفضل غناه بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ب 6 وفيتامين ج أو المعادن مثل الحديد أو الفوسفور، يعتبر الموز مثاليًا للعناية بالشعر الجامح يتطلب استخدامه كقناع تقليب نصف كوب من الحليب وهرسه معًا باستخدام شوكة بمجرد الحصول على عجينة متجانسة، ضعي هذا العلاج الطبيعي على الشعر المبلل واتركيه لمدة 30 دقيقة لملاحظة نتائج مقنعة على الشعر المجعد ، استخدم هذا المستحضر حتى 3 مرات في الأسبوع. قل وداعا للشعر الجامح!

3- ماسك بزيت الزيتون والبيض

زيت الزيتون علاج معروف بخصائصه الغذائية المكثفة التي يمكن أن تفيد الشعر بشكل كبير. البيض، وهو مكون صحي أساسي غني بالحديد، يجلب القوة والحيوية لألياف الشعر لدمج هذين المكونين، ستحتاج إلى خلط ملعقة كبيرة من المكون الأول وبيضتين. في وعاء، اضربهم بقوة للحصول على سائل متجانس ضعي الخليط على الشعر الجاف وقم بتدليك فروة الرأس بهذا المستحضر وقت التعرض أطول من الأقنعة الأخرى لأنه يتطلب ساعة مما يسمح لك بمراقبة تأثيرات التنعيم الفورية. ثم اشطفها بكمية وافرة من الماء الفاتر واغسلها بشامبو معتدل. كل ما تبقى هو أن يجف. استخدمي هذه الطقوس مرتين في الأسبوع لمدة 30 يومًا لتحصلي على نتائج ملحوظة في التجعد!

وصفة منزلية الصنع لتنعيم الشعر

مكونات :