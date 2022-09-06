نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمسحة واحدة من وصفات الفازلين لإزالة الشعر هتتخلصي منة بالمكونات الطبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفازلين هو مستحضر تجميلي يساعد في ترطيب الجسم و يدخل في الكثير من المكونات الخاصة بالعناية بالبشرة و الشعر و يحمى الجلد من التشقق و هو منتج لا يدخل فيه أي مواد كيميائية لذلك يستخدمه العديد من الأشخاص من كل أنحاء العالم و غير ذلك يدخل مؤخرا في وصفات طبيعية و منتجات لإزالة الشعر بسهولة من كامل الجسم و أيضا شعر لإزالة شعر الوجه كما أنه يساعد على حماية الشعر من التقصف و لترطيب الشعر و لمعانه و يدخل أيضا فى طرق إزالة المكياج و تنظيف حول العين و يساعد في شفاء حروق الجلد.

مقادير عمل وصفة إزالة الشعر باستخدام الفازلين

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين

ثلاث ملاعق من الملح الابيض

ملعقتان من اللبن السائل

طريقة تحضير الوصفة

يمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهوله من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية :

اولا يجب أن نقوم في البداية بإحضار وعاء بلاستيكي مع إضافة الفازلين و اللبن السائل و الملح مع التقليب جيدا بالملعقة حتى يتجانس.

بعد ذلك نقوم بتنظيف المنطقة المعنية للإزالة ثم تجفيفها بشكل جيد.

ثم بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على البشرة بشكل متساوي ثم نتركها ثلث ساعة حتى تجف.

بعد ذلك نقوم بإزالة الشعر من الاتجاه المعاكس للشعر ثم ننظف البشرة جيدا من الخليط.

مقادير عمل وصفة إزالة الشعر بالفازلين والحمص

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق الحمص

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن السائل

نصف ملعقة كبيرة من الكركم

نصف ملعقة كبيرة من الفازلين

طريقة عمل وصفة إزالة الشعر بالفازلين والحمص