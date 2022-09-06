نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والعدس الأصفر السحري: لتفتيح وشد البشرة والقضاء على الرؤوس السوداء ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم النشا والعدس الأصفر السحري , الماسك الرهيب للبشرة يغذي البشرة ويعمل علي تفتيح البشرة بشكل رائع وهو ماسك النشا والعدس الأصفر يعمل الماسك على شد البشرة وتفتيحها بشكل ملفت للنظر مع الاستمرار يخلصك من الشعر الزائد في الوجه وهو ماسك فعال جدا ونتائجه فورية وسريعة. لو كنتي عروسة وتحلمي ببشرة ناصعة البياض وبشرة صافية كالزجاج ما عليكي ألا أستخدم هذا الماسك الهائل سوف يجعل منك ملكة في هذا اليوم المميز من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نتعرف على طريقة عمل النشا والعدس الأصفر السحري لتبييض وشد البشرة بشكل مبهر للغاية2022.

مكونات عمل النشا والعدس الأصفر السحري لشد وتبييض البشرة بكل سهولة وتحدي2022

نتعرف الأن علي مكونات هذا الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

١ملعقة كبيرة من العدس الأصفر.

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من الدقيق.

لبن (حسب القوام).

١ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نقوم بوضع ملعقة كبيرة من العدس الأصفر في مطحنة التوابل ونقوم بطحنها جيداً. ثم نقوم بوضع مسحوق العدس في طبق ونضع عليه ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً. ثم نضع ملعقة كبيرة من الدقيق ونقلب جيدا حتى يتجانس المكونات جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع اللبن تدريجياً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم. ثم نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً حتى يمتزج الخليط جيداً.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-

نقوم بغسل الوجه جيداً بغسول مناسب لكي حتي نتخلص من أي شوائب أو كريمات علي البشرة.

بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على البشرة ويوزع جيداً حتى يتم توزيعه على كامل الوجه والرقبة.

ثم نترك الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة تقريباً حتى يجف الماسك تماماً.

بعد ذلك نقوم بفرك الماسك بحركات دائرية خفيفة.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بماء دافئ ثم ماء بارد لقفل المسامات.

نقوم بتمرير قطعة من الثلج على البشرة لمدة دقيقة واحدة فقط.

فوائد ماسك النشا والعدس الأصفر لشد وتبييض البشرة بكل سهولة

أليكم اليوم فوائد مذهلة لهذا الماسك الرائع والمميز وهي كالآتي:-

يعمل الماسك على تفتيح وشد البشرة بطريقة مبهرة ووهمية يخلصك الماسك من الرؤوس السوداء والتصبغات والنمش. يرطب البشرة ويجعلها منورة وناعمة الملمس ونضارة. مع الاستمرار يخلصك من الشعر الزائد في الوجه ويعمل على توريد البشرة.

نصائح يجب اتباعها عند استخدام النشا والعدس الأصفر السحري للحصول علي بشرة مثالي

نقدم لكم اليوم بعض النصائح التي يجب اتباعها للحصول علي افضل نتائج من الكريم للحصول علي بشرة خالية نهائيا من اي تشققات واو تجاعيد وهي كالتالي:-