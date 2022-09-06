نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتحي بشرتك بملعقة قهوة بخلطات ذهبية من القهوة لتفتيح البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطات ذهبية من القهوة لتفتيح البشرة هذا ما نتحدث عنه من خلال مقالنا اليوم، حيث أن البشرة البيضاء حلم تسعى له كل فتاة، ومن أفضل الطرق الممتازة لتفتيح البشرة هي الوصفات الطبيعية، ومن أفضل الوصفات التي تستخدم للتفتيح هى خلطات القهوة، وهذا أفضل بكثير من كريمات التفتيح التي تباع في محلات مستحضرات التجميل لأنها قد تسبب ضرر للبشرة لما تحتوي عليه من مواد كيميائية، وذلك على عكس المواد الطبيعية فهي من أفضل طرق التفتيح الآمن.

خلطات ذهبية من القهوة لتفتيح البشرة

من خلال المكونات التي نعرضها لكم الآن نحصل على بشرة فاتحة في وقت بسيط جدا، وبمكونات بسيطة ليست مكلفة ومتوفرة في كل مكان، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من القهوة.

ماء ورد قدر يناسب المكونات.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل خلطة فعالة لتفتيح البشرة، والقضاء على البثور والحبوب والخطوط الرفيعة التي تظهر حول الفم والعينين من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء مناسب ونضع به كلا من النشا والقهوة، ويتم تقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نضع معهم ماء الورد تدريجيا مع التقليب المستمر.

ومن ثم نضع الزيت عليهم ونقلب المكونات جيدا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك يتم غسل الوجه جيدا قبل وضع الوصفة مع التنشيف بمنشفة قطنية.

ثم نقوم بتطبيق الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف ثم نقوم بفركه جيدا.

ونلاحظ النتيجة من اول استعمال.

تكرر الوصفة مرتين بالأسبوع حتى نصل لأفضل النتائج للحفاظ على صحة البشرة.

طريقة عمل كريم القهوة للتفتيح

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل كريم من خلال القهوة يعمل على تفتيح البشرة طبيعيا، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

حليب بودر بمقدار ملعقة كبيرة.

كمية مناسبة من ماء الورد.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الخلطة السحرية لتفتيح البشرة بطريقة آمنة، وهى كالتالي:

نحضر وعاء ونضع به كلا من النشا والبن والحليب البودر ثم نقلبهم جيدا.

نضع على المكونات لبن سائل أو ماء الورد تدريجيا حتى يتجانس الخليط.

نغسل البشرة جيدا قبل تطبيق الخليط على البشرة.

نضع الخليط لمدة ربع ساعة حتى يجف تماما.

نقوم بفرك الخليط حتى يتم التخلص منه نهائيا.

يغسل الوجه بالماء الفاتر ونضع ماء الورد.

أمور يجب إتباعها للحفاظ على البشرة