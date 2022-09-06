نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطيب وألذ منها مفيش كيكة اليانسون المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة اليانسون المقرمشة تعد من أنواع الكيك اللذيذ الذي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص خاصةً الأطفال، ويتميز هذا النوع من الكيك بالمذاق المقرمش اللذيذ، كما يعتمد عليه الكثير في وجبة الإفطار مع كوب من اللبن الدافئ أو الشاي، وتحتوي كيكة اليانسون على قيمة غذائية عالية، لذلك تسعى الكثير من الأمهات في البحث عن طريقة سهلة لعملها في المنزل، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أفضل الطرق البسيطة لعملها.

كيكة اليانسون المقرمشة

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل كيكة اليانسون بمكونات بسيطة وليست مكلفة ومتوفرة في كل مكان، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

كوب وربع من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.

4 أكواب من الزبدة الطرية.

ثلاث بيضات.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة من بشر الليمون.

مقدار ملعقة صغيرة من اليانسون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية التي نعرضها لكم سوف نتعرف على طريقة سهلة جدا لعمل كيكة اليانسون المقرمشة خطواتها كالتالي:

يتم إحضار وعاء الخلاط ونضع به كلا من أربعة أكواب من الزبدة.

ونضع إليهم كوب السكر ونخلطهم جيدًا مع بعضهم البعض حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

ثم نضع البيض مع الخفق جيدا ومن ثم نضع معهم ملعقة اليانسون مع الخفق جيدا على باقي المكونات.

بعد ها نحضر وعاء ونضع به كلا من كوب وربع من الدقيق المنخول، ونضع إليهم البيكنج بودر والملح ويقلب جيدا حتى يمتزجًا معًا.

ثم نضع على الخليط كلا من الزبدة والبيض، ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

يجب التأكد من عدم وجود أي تكتلات في الخليط ولا شوائب.

ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يتم إحضار صينية ونضع بها خليط الكيكة بطريقة متساوية في الصينية.

نضع صينية الكيكة في الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تنضج جيدا ويصبح لونها ذهبي.

ثم نخرج الصينية من الفرن بعد أن يتم نضجها، ونتركها حتى تبرد وذلك لمدة ربع ساعة.

يتم تقطيع الكيكة ونضعها في أطباق التقديم.

فوائد كيكة اليانسون للجسم

تحتوي كيكة اليانسون على فوائد كثيرة لجسم الإنسان، ومن أهم هذه الفوائد ما يلي: