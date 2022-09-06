طريقة عمل القهوة الجرانيتا الرومانيه بالكريم شانتيه وعين الجمل فى البيت

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عمر شويل - جدة تعد من أشهر الحلويات المعروفة فى إيطاليا هى جرانيتا القهوة ويوجد أيضا جرانيتا الصقلية وهى من الحلويات المجمدة التى تكون شبه الآيس كريم، وتوجد بكثرة ف جميع أنحاء البلاد ولكن تبقى جرانيتا الصقلية وهى من جزيرة صقلية لها طعم مختلف عن الباقية، ويفضلها الأشخاص فى الصيف وتتواجد بنكهات مختلفة مثل الليمون والقهوة ويمكن تناولها بجانب المعجنات، ولذلك سوف نقوم بذكر طرق لعمل جرانيتا. مكونات عمل جرانيتا القهوة: 4 كوب لبن.

نص كوب كاكاو بودره.

تلت كوب بندق محمص مكسر.

ربع كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة كوب فلاور.

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضير.

تلت كوب بندق محمص للتزيين. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه كل من الكورن فلاور والكاكاو وبودرة القهوة والسكر نضعهم على نار مرتفعه ونقلبهم. نقوم بصب اللبن برفق عليه مع الإستمرار فى التقليب حتى تمتزج المكونات وتكون ناعمة وليس بها كتل لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يتكثف المكونات وقبل أن يغلى نقوم بأخذها من على النار وتركه يبرد. نقوم بوضع البندق ونتركه يبرد لمدة لا تقل عن تلت ساعة. نقوم بوضع المزيج فى وعاء معدن حتى يتماسك جيداً لمدة لا تقل عن ساعة واحدة. عند بدء المكونات تتماسك من الأطراف نقوم بإستخدام المضرب وخفق المكونات حتى تكون ناعمة وثم ندخلها بالثلاجة ليبدأ بالتجميد بالحواف ونكرر نفس الخطوات ويترك لمدة لا تقل عن أربع ساعات ليتجمد. نقوم بوضع المزيج فى أطباق التقديم ويقدم للأكل ويزين بالبندق ويقدم. مكونات عمل جرانيتا القهوة بالكريم الشانتيه: 3 ملعقة كبيرة نسكافيه.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

2 كوب ثلج مكسر.

1 كوب كريم شانتيه. طريقة التحضير: نحضر وعاء متوسط ونضع فيه كل من النسكافيه والسكر و2 كوب ماء مغلى ونذوبهم به. نقوم بوضعه فى الفريزر حتى يتجمد. نقوم بضرب الكريمة بالمضرب حتى تكون هشة وناعمة، ونضع عليها السكر البودرة ونقلبهم مع بعضهم جيداً وبعد ذلك نقوم بوضع الثلج مع القهوة ونضعهم فى الخلاط الكهربائي ونمزجهم لمدة لا تقل عن نصف ساعة. نقوم بوضع الجرانيتا فى الأكواب ونزينها بالكريمة وبعد ذلك تقدم. مكونات عمل جرانيتا القهوة الرومانية: 1 كوب قهوة مغلية طازة.

4 ملعقة سكر.

نص كوب كريمة خفق.

ربع كوب عصير تانجرين طازة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار إناء ووضع فيه القهوة والعصير والسكر ونمزجهم مع بعض جيداً وثم نقوم بوضعها فى الثلاجة لمدة نص ساعة. نقوم بتكسير الثلج بواسطة الشوكة وثم ندخله مرة أخرى للثلاجة لمدة تلت ساعة وبعد ذلك نقوم بتكسيره وندخله مرة ثانية للثلاجة ونقوم بتكرار نفس الخطوات حتى يثلج كل سائل يوجد بالحبيبات وتصبح خشنة. نقوم بوضع كمية قليلة من الكريمة فى كوب تقديم، وبعد ذلك نقوم بصب الجرانيتا عليها ونقوم بتزيينها بالكريمة وتقدم جاهزة. مكونات عمل جرانيتا القهوة مع عين الجمل: 1 كوب ماء مغلي.

10جرام زبدة.

1 ملعقة كبيرة سكر ناعم.

تلت كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة عين جمل محمص ومكسر.

ربع كوب حب قهوة ناعمة.

1 ملعقة كبيرة عسل نحل.

1 ملعقة كبيرة طحين. طريقة التحضير: نحضر كباس القهوة ونضع فيه القهوة وعليها الماء ونتركه لمدة لا تقل عن خمس دقائق وبعد ذلك تكبس القهوة ونقوم بوضعها فى ترمس حجم متوسط. نقوم بوضع السكر ونستمر بالتقليب جيداً حتى يذوب. نقوم بصب القهوة فى صينية ونغلفها بورق فويل ونضعها فى الفريزر لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات حتى تتجمد جيداً. نقوم بتكسير القهوة حتى يمتزج الجزء المجمد مع السائل وتترك فى الفريزر مدة أخرى. ونقوم بتكرار نفس الخطوات كل ساعة لمدة أربع ساعات حتى تتجمد القهوة وتكون مثل الثلج المكسر. نحضر وعاء صغير ونضع فيه الزبدة والعسل ونضعهم على النار تكون حرارتها منخفضة ونذوبهم مع بعض، وبعد ذلك نقوم بوضع الدقيق وعين الجمل والسكر الناعم ونقلبه بإستمرار وبعد ذلك يقدم جاهزاً. مكونات عمل جرانيتا القهوة الصقلية: 160 مل قهوة موكا.

1 ملعقة فانيليا.

20 جرام سكر.

85 مل ماء. طريقة التحضير: نقوم أولا بتجهيز قهوة موكا وصبها فى إناء كبير لتبرد، وبعد ذلك نقوم بوضع الماء فى وعاء كبير ونضعه يغلى. نقوم بإضافة السكر وتذويبه حتى يطهو وبعد ذلك نرفع المكونات من النار. نقوم بصب القهوة على السكر ومعها الماء ونمزجهم جيداً مع بعض. نحضر برطمان زجاج نظيف ونسكب فيه الخليط ونغلقه جيداً ونضعه فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ست ساعات ونقلبه كل ساعة مع وضعه فى الثلاجة، وبعد ذلك يخرج من الثلاجة ويترك قليلا لمدة لا تقل عن نصف ساعة. نقوم بعد ذلك بسكبها فى أكواب تقديم مخصصة زجاج ونزينها بالكريمة وتقدم. بعض النصائح لعمل جرانيتا مثل المحلات: يجب قبل وضع اللبن نقوم بغلي الماء جيداً. وضع السكر بالكمية المرادة حسب الرغبة. نضع الرغوة فى الفنجان وبعد ذلك نقوم بصب القهوة عليها. عند الإستخدام نقوم بطحن كمية مناسبة التى سوف تحتاج فى تحضير القهوة ولا يجب أن نزيد. يجب أن يكون البن مطحون ناعم جيداً.

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