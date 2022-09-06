نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الزفاف..أرخص كولاجين تفتيح البشرة وإزالة البقع والرؤس السوداء في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم مظاهر ظهور العروس في يوم زفافها جمال بشرتها. تشعر العديد من النساء المتزوجات بالحيرة بشأن روتين العناية بالبشرة والطرق الفعالة التي يمكن أن يستخدمنها لتحقيق هدفهن في الحصول على بشرة صحية ومشرقة. يعد الحصول على بشرة بيضاء خالية من الصبغات أحد الأهداف الجمالية التي تأمل العروس في تحقيقها في يوم زفافها، من أجل القيام بذلك سنوفر لك خلطات طبيعية لتفتيح البشرة قبل الزواج.

استخدام خليط من الشوفان والعسل لإزالة الشوائب الجلدية:

يعمل طحين الأفوكادو كمقشر ومرطب طبيعي لأنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية التي توفر له خصائص مرطبة ومرطبة مفيدة لتنظيف البشرة وفتح المسام، فيما يتعلق بالعسل فهو يساعد أيضًا على تغذية البشرة وإرخاء الجلد ومحاربة الشيخوخة وتفتيح البقع الداكنة، فيما يتعلق بالحليب فهو يساعد أيضًا على إبراز وتفتيح البقع الداكنة.

المكونات

ملعقة من الشوفان المطحون

ملعقتان كبيرتان من العسل

ملعقة من الحليب

طريقة التحضير

اخلطي المكونات معًا ثم ضعي المزيج على الجلد لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ ضع هذا الخليط ثلاث مرات في الأسبوع.

خلطة النشاء وماء الورد

النشا هو أحد المكونات الطبيعية التي لها فوائد عديدة لجمال البشرة. يعمل على تفتيح وتبييض البشرة لاحتوائه على فيتامين أ الذي يعمل على تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة، يعالج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية لاحتوائه أيضًا على فيتامين ب الذي يتحكم في نشاط الغدد الدهنية ويساعد على تقليل الالتهاب، سيتم تجديد بشرتك بماء الورد لأنه يرطب البشرة بعمق ويتغلغل بعمق.

المكونات

ملعقتان من النشاء

ملعقتان من ماء الورد

خلط المكونات ووضع الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم إغسلي بعدها بالماء الدافئ

باستخدام مزيج من الكركم وزيت جوز الهند

نظرًا لأن الكركم المعروف أيضًا باسم الخردل الأصفر له خصائص مضادة للالتهابات، فإنه ينظف البشرة ويساعد في التخلص من البثور بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على تنظيف البشرة والتخلص من البقع الداكنة، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا النوع من الزيت غني بفيتامينات A و E والبروتينات اللازمة لتعزيز تخليق الكولاجين الذي يحافظ على نضارة البشرة ويجدد خلاياها ويقلل من التجاعيد والبقع الخشنة.

ملعقة من الكركم

ملعقتان من زيت جوز الهند

نصف ملعقة من الحليب

نصف ملعقة من الحليب

اخلطي المكونات وضعي المزيج على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم استخدمي حركات دائرية لتقشير البشرة ضع هذا الخليط مرتين في الأسبوع.