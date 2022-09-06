نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الزفاف..وصفات منزلية تبيض وتنعيم اليدين في دقائق كبشرة الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الاستعدادات الجمالية التي يجب أن تمر بها العروس قبل الزفاف، ربما تكون العناية باليدين من أهم هذه الخطوات التي يجب على كل امرأة متزوجة اتباعها من هناك، يمكنك اللجوء إلى منتجات العناية باليدين واستخدام الخلطات والوصفات الطبيعية لتنعيم يديك في هذا المنشور، سنقدم لك خلطات وصفات منزلية الصنع يمكنك تحضيرها واستخدامها لمساعدتك على تنعيم يديك قبل الزفاف. مزيج من زيت جوز الهند للعناية باليدين قبل الزفاف يُمزج مقدار ملعقة من حساء جوز الهند مع ملعقتين من حساء العسل وبعض السكر وملعقة من عصير الليمون وملعقة من الملح الخشن.

اخلطي يديك بالمزيج.

اخلطي يديك بالمزيج. استخدم هذا الخليط ثلاث مرات كل أسبوع. يُمزج الفازلين وزيت الزيتون للعناية باليدين قبل الزفاف يُمزج نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع 3 مكعبات من حساء الفازلين وعصير الليمون.

احتفظ بالمزيج في وعاء محكم مصنوع من الزجاج.

قبل الذهاب إلى الفراش قم بتدليك هذا الخليط في يديك، ثم ارتدي سروالًا قطنيًا للحفاظ على القناع على يديك طوال الليل. لجعل اليدين أكثر ليونة قبل الزفاف امزجي الموز والعسل. اخلطي نصف حبة الموز المهروسة مع القليل من العسل وزيت الزيتون حتى يتكوّن الخليط من عجينة.

ضع العجينة على يديك واتركها لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

غسل اليدين بالماء الدافئ أولاً ثم الماء البارد يساعد على تقليل الرطوبة.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة على الأقل كل أسبوع. الزبادي: يرطب الزبادي اليدين ويلينها ويساعد في التعافي السريع من الخشونة.

يجب قضاء خمس دقائق تقريبًا في تدليك اليدين بملعقتين من حساء الزبادي الطازج بعد عشر دقائق، يجب ترك اليدين للجلوس في الماء الفاتر.

كرر هذه الطريقة كل صباح وسترى فرقًا ملحوظًا. نصائح للحفاظ على نظافة يديك ومنع ظهور البقع • ترطيب اليدين بانتظام بمساعدة الكريمات المتكررة يساعد على التخلص من البقع البنية. • اشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة بشرتك وتقليل خطر الإصابة بالجفاف. استخدم واقي الشمس لحماية بشرتك من أشعة الشمس. • قبل الخروج تأكد من تغطية يديك بالكامل لمنع أي ضرر مباشر لأشعة الشمس على بشرتك. • استخدمي مقشر الجسم للتخلص من البقع الداكنة وتنظيف الجلد الميت من جسمك.

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