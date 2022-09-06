نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 مفاهيم خاطئة شائعة عن بشرة شابة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد العديد من منتجات العناية بالبشرة هذه الأيام بتجديد شباب بشرتك. لكن عالم منتجات مكافحة الشيخوخة يمكن أن يكون معقدًا حقًا ونتيجة لذلك مليء بالإشاعات والمعلومات الخاطئة. في هذا المقال ، يريد موقع ثقفني مناقشة بعض المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا حول شيخوخة الجلد المبكرة .

ما هي المفاهيم الخاطئة حول شيخوخة الجلد المبكرة؟

بعض الأشياء التي نقوم بها مع بشرتنا لا تساعد فقط على صحة البشرة وجمالها ، ولكنها تسبب أيضًا الشيخوخة المبكرة. تابع القراءة لمعرفة بعض هذه المفاهيم الخاطئة.

الفكرة الخاطئة: يتشكل تلف الجلد الأساسي في سن 18

هذا الاعتقاد الخاطئ الشائع يقول أن الضرر الذي يلحق بالجلد يتشكل حتى سن 18 ، وبعد ذلك يجب أن نحاول تعويضه ، ولا يمكن فعل أي شيء لمنع هذه الأضرار الأساسية. لكن الحقيقة هي أنه مع تقدم العمر يصبح الجلد أكثر عرضة للخطر وبالمناسبة من الضروري اتباع خطط الرعاية الوقائية.

نتيجة لذلك ، نحن بحاجة إلى خلق توازن مناسب في روتين البشرة المضاد للشيخوخة ، والذي أصبح ممكنًا جزئيًا من خلال الاستخدام المنتظم لمنتجات واقية من الشمس واسعة الطيف (مقاومة للأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة). أخذ هذا المبدأ البسيط على محمل الجد سيساعد على منع علامات شيخوخة الجلد المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع العمرية.

الخرافة: كلما زاد تقشير البشرة ، كان ذلك أفضل

يفصل تقشير الجلد خلايا الجلد الميتة عن أنسجة الجلد ويوفر أرضية مناسبة لتكوين طبقات جلد جديدة ونضرة. لكن يجب ألا تتجاهل خطر تقشير الجلد كثيرًا لأنه يسبب تهيج الجلد وجفافه. لذلك ، لا تقشري بشرتك بشكل مفرط واضبطي عدد تقشير البشرة أسبوعيًا وفقًا لنوع بشرتك وظروفك الفردية.

الفكرة الخاطئة: من الضروري استخدام واقي الشمس فقط في الأيام المشمسة الحارة وفي الهواء الطلق

الحقيقة هي أن بشرتنا معرضة بشكل أساسي لخطر التلف الناتج عن أشعة الشمس حتى في الأيام الملبدة بالغيوم تمامًا ، سواء كنا في الداخل أو في الخارج. حتى الأيام الملبدة بالغيوم والقصيرة في الخريف والشتاء لا تزال لا تحيد أضرار أشعة الشمس ، ومن الضروري استخدام منتجات واقية من الشمس في الخريف والشتاء.

والسبب هو أن حوالي 80٪ من الأشعة فوق البنفسجية الضارة يمكن أن تمر عبر السحب والضباب وحتى الزجاج. لذلك ، إذا كنت تريد حقًا منع شيخوخة الجلد المبكرة ، فيجب عليك استخدام منتجات واقية من الشمس مع عامل حماية من الشمس 30 على الأقل ومقاومة لأشعة UVA و UVB طوال 365 يومًا في السنة. بهذه المهمة البسيطة والمهمة ، فإنك تقلل بشكل كبير من مخاطر تلف الجلد وشيخوخة الجلد المبكرة.

الفكرة الخاطئة: كلما زاد استخدام المنتج ، كانت النتيجة أفضل

هذه الفكرة غير صحيحة لأن الاستخدام المفرط لأي منتج عالي الجودة يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مناسبة ، خاصة عندما نتحدث عن منتجات البشرة المضادة للشيخوخة.

لذا فإن الاستخدام المفرط لسيروم أو مرطبات الجلد لا يمكن أن يسبب المزيد من التحسينات في جودة البشرة. مفتاح النجاح في منع الشيخوخة المبكرة للجلد هو الحفاظ على الاتساق والنظام في استخدام منتجات البشرة المضادة للشيخوخة.