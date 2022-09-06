نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مذهلة للغاية..أرخص الخلطات الطبيعية لتفتيح البشرة 5 درجات من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات والنساء على وصفات طبيعية للبشرة من أجل مكافحة آثار حروق الشمس والتصبغ التي تحدث في هذا الوقت من كل عام، وترغب النساء في تعلم وصفات الصيف للتفيح الفورى وسنوضح لك كيفية عمل وصفة طبيعية لتبييض البشرة في فصل الصيف باستخدام مكونات طبيعية لك

قناع التفيح البشرة الفورى من مكونات طبيعية

المكونات

ملعقتين من جل الصبار

نصف ملعقة من الكركم

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة تحضير وصفة تبييض البشرة:

ضعي مكونات منملعقتين من جل الصبار ونصف ملعقة من الكركم المطحون وملعقةواحد من العسل الابيض نضعها على وجهك والرقبة.

اتركها تعمل لمدة 15 دقيقة ثم بقطعة قطن ممزوجة بالحليب البارد. بعد غسل وجهك بالحليب اشطفيه بالماء البارد لجعل بشرتك أكثر نضارة ومرونة.

الخلطات الطبيعية لإضاءة البشرة بسرعة.

الليمون

يعد الليمون من أفضل الطرق الطبيعية لإضاءة البشرة ويساعد على تقليل ظهور النمش، نضع عصير الليمون الطازج على مناطق الجلد الداكنة واتركه لمدة 10 دقائق. ثم اشطفها جيدًا بالماء البارد، أنه لا يجب تعريض نفسك لأشعة الشمس عند استخدام هذا العلاج الطبيعي بالإضافة إلى ذلك، تجنب استخدام الليمون على المناطق الملتهبة أو المتهيجة لأنه قد يزيدها سوءًا.

الحليب

يُمزج ملعقة من حليب وملعقة من عسل. ضعي المزيج على الوجه ودلكي بحركات دائرية، ثم انتظر 15 دقيقة قبل الاستخدام للبشرة ثم استخدم الحليب كامل الدسم للبشرة الجافة استخدم الحليب قليل الدسم أو بدون حليب على الإطلاق.

الكركم

منذ العصور القديمة تم استخدام الكركم كأفضل علاج لتبييض البشرة. امزج 3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون مع 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، ضعي المزيج لمدة 15 دقيقة على البقع الداكنة على بشرتك. استخدم مزيج الكركم والماء إذا كانت بشرتك حساسة.

الطماطم

يساعد اللايكوبين الموجود في الطماطم في منع شيخوخة الجلد، لذا فإن الطماطم هي واحدة من أفضل الخلطات الطبيعية لتبييض البشرة يساعد الخليط في إبراز لون البشرة وإزالة البرنز الناتج عن الشمس والتخلص من طبقات الجلد الميتة. امزج الطماطم مع مكعبين من عصير الليمون ويمكنك أيضًا دمج دقيق الحمص للحصول على مزيج متجانس عن طريق مزج كل شيء معًا، ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة اشطفيه بعد ذلك بالماء البارد.

الكركم وزيت الزيتون لعلاج مشاكل الهالات السوداء

امزج ملعقة من حساء الكركم المطحون مع بضع قطرات من زيت الزيتون.

ضع الخليط على المنطقة حول عينيك أثناء التدليك بلطف لمدة دقيقة أو دقيقتين.

اترك الخليط لمدة ربع ساعة قبل إزالة الخليط المتبقي بقطعة قطن مغموسة في الماء.

يمكنك استخدام هذه الوصفة كل ليلة قبل النوم.

مزيج من الكركم والزبادي لترطيب البشرة