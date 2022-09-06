نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقشر المنزلي للعروس بوصفة البيكنج بودر والصابون لتقشير وتبييض الجسم كله وإزالة البقع الداكنة نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد بحث السيدات عن وصفات لتبييض الجسم خاصة فى فصل الصيف وخاصة فى أيام الحر الشديد لأن الشمس تعمل إسمرار الوجه والجسم واليدين وتعمل على ظهور تصبغات داكنة فى الجلد لأن الشمس تعمل على نقص الكولاجين، والحر الشديد يعمل على زيادة تعرق الجسم الذى يسبب فى تراكم الجلد الميت الذي يكسب الجلد اللون الأسود الداكن لذلك نقدم إليكي حل سريع، وفى نفس الوقت آمن جدا على كل أنواع البشرة مثل البشرة الدهنية والبشرة الحساسة والبشرة المختلطة، وبدون أن تتحيرى وتفكرى كثيرا في حلول مناسبة نوضح إليكى فيما يلى وصفة تتكون من البيكنج بودر والصابون وعصير الليمون والجلسرين والجيلاتين فوصفة البيكنج بودر والصابون من الوصفات المجربة والفعالة، والبيكنج بودر يساعد الجسم على التفتيح ويزيل أى تصبغات بالجسم أو بقع بنية وتزيل أيضا الجلد الميت، والصابون أيضا يساعد على التبييض مع ترطيب الجسم وإعطائه الملمس الناعم فوصفة البيكنج بودر والصابون أفضل بكثير من الوصفات المصنعة من مواد كيميائية تسبب فى ضرر للجلد وتسبب فى إزالة الطبقة السطحية من الجلد، وتعمل على ظهور الحبوب الحمراء والحساسية، ولا تناسب الوصفات الكيميائية البشرة الدهنية والبشرة الحساسة لذلك يجب الإمتناع عن إستخدامها، إليكي مكونات عمل الوصفة. مكونات عمل وصفة البيكنج بودر والصابون لتبييض الجسم إليكي مكونات عمل وصفة لتبييض الجسم إثنين ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج بودر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الصابون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الجلسرين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الجيلاتين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم طريقة عمل وصفة البيكنج بودر والصابون لتبييض الجسم أولا نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به البكينج بودر وعصير الليمون والجلسرين والجيلاتين والسكر والكركم.

ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا وصفة البيكينج بودر والصابون المتجانسة والمتداخلة جاهزة للإستخدام.

ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا وصفة البيكينج بودر والصابون المتجانسة والمتداخلة جاهزة للإستخدام. وبعد ذلك نقوم بوضع وتوزيع وصفة البيكنج بودر والصابون على الجسم كله وخاصة يتم التركيز فى المناطق الداكنة اللون.

ثم نترك الوصفة على الجسم لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف جيدا مع التواجد فى مكان جاف ورطب.

وبعد مرور الوقت نقوم بتنظيف الجسم من خلطة البيكنج بودر والصابون بالماء الفاتر والصابون حتى نتخلص من آثار تلك الوصفة، ويكرر إستخدام هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع.

وبعد ثلاثة أسابيع سوف نلاحظ بياض وتفتيح الجسم، ومن أول أسبوع نلاحظ الفرق قبل وبعد إستخدام وصفة البيكنج بودر والصابون الرهيبة وظهور الجسم ببياض جذاب.

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