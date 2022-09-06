نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل هوت شوكلت الكافيهات بأبسط المكونات في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل هوت شوكلت الكافيهات في المنزل لكل سهولة بأقل المكونات حيث إن الهوت شوكولت من المشروبات المطلوب للغاية على صفحات الإنترنت نظراً لشعبية هذا المشروب وجمال مذاقه وطعمه وسهولة تحضيره وكذلك بساطة مكوناته ومقاديره ونقدم لكم في هذا المقال طرق غير تقليدية وجديدة لتقديم الهوت شوكلت للأطفال والكبار بطعم ومذاق الكافيهات تمامًا وبمكونات متوفرة في المنزل وغير مكلفة.
عمل هوت شوكلت الكافيهات بالنوتيلا
- 4 ملعقة كبيرة من الكاكاو.
- 4 كذلك ملعقة كبيرة من شوكولاتة ماركة نوتيلا الأصلية.
- 2 كوب لبن.
طريقة التحضير الهوت شوكلت
- يتم إضافة أربع ملاعق من الكاكاو.
- ثم إضافة ملعقة كبيرة من النوتيلا.
- بعد ذلك نضيف اثنين كوب من الحليب.
- ثم إضافة سكر حسب الرغبة
- يتم خلط كل المكونات بشكل جيد.
- يقدم ساخن.
- كما يمكن وضعه في الثلاجة وشربه باردا.
طريقة عمل الهوت شوكليت على الطريقة الإيطالية
- حليب.
- كاكاو خام أو كاكاو محلى.
- ملعقة نشاء.
- سكر حسب الرغبة.
- قطع شوكولاتة مبشورة.
- كريمة مخفوقة.
خطوات التحضير
- نقوم بإذابة قطع الشوكولاتة في وعاء على النار.
- ثم نخلط الحليب مع الشوكولاتة الذائبة.
- نقلب الخليط على نار هادئة.
- ثم نضيف ملعقة من النشا.
- نترك المكونات تختلط مع بعضها البعض على النار حتى يتماسك القوام.
- يفضل اختيار نوع شوكولاتة بجودة عالية للحصول على أفضل طعم.
- نفرغ المكونات في أطباق التقديم ثم نقوم بالتزيين وإضافة الكريمة المخفوقة على الوجه.
طريقة عمل الهوت شوكلت بالنسكافية
يمكن إضافة مذاق مختلف ومميز لمشروب الهوت شوكلت عن طريق إضافة النسكافيه كما يلي:
- كاكاو محلى حسب الرغبة.
- 3 ملاعق سكر.
- 3 ملاعق قهوة سريعة الذوبان أو نسكافية أي ماركة.
- ماء للذوبان.
- كوب حليب سائل.
- قرفة للتزيين وتعزيز الطعم.
خطوات التحضير
- يتم وضع الحليب مع الكاكاو في وعاء عميق.
- يتم خلط المزيج جيدًا حتى حدوث التجانس تمامًا.
- ثم نقوم برفع الخليط في الوعاء على نار متوسطة الحرارة.
- نستمر في التقليب الجيد حتى حدوث الغليان.
- بعد ذلك يمكن إضافة السكر مع القرفة.
- ثم يتم إضافة أي مكون إضافي حسب الرغبة للتزيين كالنسكافيه أو صوص الشوكولاتة أو الكراميل أو القهوة سريعة الذوبان إلى المزيج السابق.
- ويمكن تقديمه في كاسات التقديم مع الكريمة المخفوقة.
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