ماسك الخل والنشا الرهيب لشد وتفتيح البشرة وإزالة البثور السوداء

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عمر شويل - جدة ماسك النشا والخل ، يعتبر من الماسكات الطبيعية التي تعمل على تقشير البشرة والتخلص من الشوائب العالقة في المسامات الواسعة وتنظيف البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتجعل البشرة نضرة وخالية من العيوب، ويعمل أيضا على شد البشرة والتخلص من علامات الشيخوخة، ويتكون هذا المقشر من مكونات طبيعية وخالية من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة بل هو يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على مقدرات وماسكات طبيعية وخالية من المواد الكيميائية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير ماسك النشا والخل الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل ماسك النشا والخل

يتكون ماسك النشا والخل من بعض المكونات الرهيبة التي تعمل على شد البشرة والتخلص من البثور السواء وهي كالآتي:-

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من الخلل الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة البثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة وهي كالتالي:-

تحضير طبق ونضع به النشا والبيكنج بودر ثم نقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نضيف بعد ذلك الخل الأبيض ثم الفازلين ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ثم نضيف له الكريم ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً. ثم بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد جيداً ثم نجفف البشرة جيداً بمنشفة نظيف وعدم التعرض لأشعة الشمس. نكرر هذه الوصفة السحرية على البشرة يومين في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-

يعمل على التخلص من البثور السوداء والبقع السوداء والتخلص من حروق الشمس.

التخلص من حب الشباب التي توجد في البشرة والآثار التي بعدها.

تساعد البشرة في التخلص من الشوائب المتراكمة والزيوت الزائدة بالبشرة.

يعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة والبقع الداكنة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

فوائد الفازلين للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الفازلين وهي كالآتي:-