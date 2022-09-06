بسكويت البرتقال الفاخر أحلى إفطار لأطفالك في أيام الدراسة

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عمر شويل - جدة بسكويت البرتقال من الوصفات البسيطة التي لا تحتاج كثير من المكونات، ويمكنك بكل سهولة عمل بسكويت فاخر في المنزل بطعم أحلى من الجاهز، ويتميز بنكهة البرتقال الرائعة التي تكسب البسكويت طعم لذيذ، والكبار والصغار يفضلون تناول البسكويت مع الشاي أو كتحلية بين الوجبات، كما أنه يعتبر وجبة إفطار محببة للأطفال خاصةً في أيام الدراسة، ويتميز أيضاً بسهولة طريقة تحضيره وبمكوناته البسيطة المتوفرة في المطبخ، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة عمل بسكويت البرتقال الفاخر بطعم أحلى من الجاهز. مكونات بسكويت البرتقال

سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل بسكويت البرتقال بالمقادير: كوب من السكر (200 جرام).

كوب من الزبدة أو السمن (250 جرام).

2 بيضة.

نصف كوب من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

5 أكواب ونصف من الدقيق (700 جرام).

ملعقة كبيرة من البكينج بودر (10 جرام). طريقة التحضير إليكم طريقة عمل بسكويت البرتقال اللذيذ بخطوات سهلة وسريعة: نضع في العجان كوب من الزبدة وكوب من السكر. نخفق جيداً حتي يمتزج السكر مع الزبدة، ويصبح القوام خفيف وأبيض اللون ثم نضيف البيض ونستمر في الخفق. ثم نضيف ملعقة كبيرة من بشر البرتقال ونصف كوب من عصير البرتقال ونستمر في الخفق. نضيف خمس أكواب ونصف من الدقيق وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونقلب حتي يختفي الدقيق. ثم نقوم بالعجن باليد حتي تصبح عجينة ناعمة بدون تكتلات. نغطي العجينة لمدة 20 دقيقة حتى يسهل تشكيلها. ثم نقوم بفرد العجينة بسمك متوسط بين ورقتي زبدة حتي لا تلتصق أثناء الفرد. ثم نشكلها دوائر أو مربعات على حسب الذوق. نضع قطع البسكويت في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو الزبدة مع ترك مسافة بين القطع. ندهن قطع البسكويت بخليط مكون من ملعقة كبيرة من الزبادي ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. نقوم بعمل خطوط على قطع البسكويت للتزيين باستخدام شوكة طعام. يخبز البسكويت لمدة 25 دقيقة في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية حتى يأخذ اللون الذهبي. نخرج البسكويت من الفرن عند تمام النضج ويترك ليبرد تماماً قبل التقديم.

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