نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو شعرك جاف أو متقصف أو مجعد.. إليكِ الحل النشا وبذور الكتان للشعر لترطيب عميق وفرد طبيعي 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد وصفة النشا وبذور الكتان للشعر هي سر من أسرار الجمال لقدرة هذه الوصفة الطبيعية الجبارة على فرد الشعر حيث يصفها البعض بأنها أقوى كيراتين طبيعي للشعر بفضل احتوائها على مكونات طبيعية قادرة على ترطيب الشعر الخشن وجعله كالحرير بدلًا من استخدام كريمات الفرد الكيميائية باهظة الثمن التي تضر الشعر وتعرضه للتلف والتساقط وتفقده قوته.

النشا وبذور الكتان للشعر

يعمل هذا المزيج الرائع على فرد الشعر الخشن المجعد وهو إحدى أشهر طرق الفرد الطبيعية الفعالة القادرة على حل مشاكل الشعر الهايش بمكونات طبيعية بسيطة وخطوات سهلة تتمثل في التالي:

المكونات

¼ كوب من بذور الكتان.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

2 كوب من الماء.

الطريقة

في البداية نضع مقدار من الماء في وعاء عميق على النار ثم نضيف إليه بذور الكتان.

نترك المكونات السابقة على نار هادئة حتى تغلي.

نقلب المكونات مع بعضها جيدًا حتى نحصل على قوام ناعم كثيف يشبه قوام الهلام بعض الشيء.

يصفى الخليط جيدًا للحصول على قوام ناعم جدًا ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا.

يراعى خلط النشا على البارد عن طريق إضافة النشا إلى القليل من الماء وتقلب جيدًا، ثم نقوم بإضافة خليط النشا إلى بذور الكتان.

تقلب المكونات جيدًا حتى تمتزج المكونات تمامًا.

يفضل تطبيق هذه الوصفة على شعر نظيف لذا ينبغي غسل الشعر جيدًا.

يقسم الشعر إلى أجزاء صغيرة ثم نبدأ في توزيع الخليط على كل جزء على حدة.

يراعي تطبيق الوصفة على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

للحصول على النتيجة المثالية يفضل لف الشعر ووضع غطاء الرأس لمدة ساعتين على الأقل.

نغسل الشعر بالطريقة المعتادة باستخدام الشامبو الملائم والماء الدافئ، ثم يجفف الشعر برفق باستخدام منشفة قطنية ناعمة وستلاحظين الفرق من اول استخدام.

في نهاية مقال النشا وبذور الكتان للشعر حيث تم التعرف على طريقة إعداد هذا الخليط السحري القادر على حل مشاكل الشعر الخشن، تقضي هذه التركيبة الطبيعية الفريدة على هيشان الشعر وتضيف لمعة مميزة جميلة على الشعر، كما أنها تساهم بشكل كبير في فرد الشعر الخشن والمجعد.